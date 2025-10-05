Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η ληστεία που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Λιμένα Χερσονήσου στην Κρήτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, ένας άνδρας και μία γυναίκα δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε ληστεία οχήματος ακόμα και κατά τις μεσημεριανές ώρες όπου εύκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί.

Ο άνδρας περπατά με τη γυναίκα όταν ξαφνικά βλέπουν το μηχανάκι.

Στη συνέχεια ο άνδρας πλησιάζει, με τη γυναίκα να προσπαθεί να τον τραβήξει. Ο άνδρας ανεβαίνει πάνω στο μηχανάκι και λίγο μετά ανεβαίνει και η γυναίκα στο όχημα και εξαφανίζονται.

Οι δράστες μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένουν ασύλληπτοι.