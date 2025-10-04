Κινηματογραφική ληστεία έγινε τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με τους τέσσερις αγνώστους να σταματούν μπροστά και να σπάνε το ρολό ασφαλείας.

Οι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν ταχύτατα πολύτιμους λίθους και χρυσαφικά αξίας 150.000 ευρώ

Στη συνέχεια, ατάραχοι έσπασαν και την κεντρική βιτρίνα και εισέβαλαν στην επιχείρηση. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, οι τέσσερις ληστές μπήκαν μέσα και «άδειασαν» τις βιτρίνες μέσα σε ένα λεπτό.

Σε αυτό το διάστημα οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσά κοσμήματα αξίας καθώς και πολίτιμους λίθους και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Η λεία τους υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 150.000 ευρώ. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.