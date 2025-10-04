Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους
- Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
- Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για τον μήνα Νοέμβριο
- Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
- Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Κινηματογραφική ληστεία έγινε τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με τους τέσσερις αγνώστους να σταματούν μπροστά και να σπάνε το ρολό ασφαλείας.
Οι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν ταχύτατα πολύτιμους λίθους και χρυσαφικά αξίας 150.000 ευρώ
Στη συνέχεια, ατάραχοι έσπασαν και την κεντρική βιτρίνα και εισέβαλαν στην επιχείρηση. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, οι τέσσερις ληστές μπήκαν μέσα και «άδειασαν» τις βιτρίνες μέσα σε ένα λεπτό.
Σε αυτό το διάστημα οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσά κοσμήματα αξίας καθώς και πολίτιμους λίθους και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.
Η λεία τους υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 150.000 ευρώ. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
- Συνταγή: Ψητή πατάτα με γέμιση
- Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
- Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
- Άστατος ο καιρός το Σάββατο – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
- Φθινόπωρο: Τώρα είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις τρέξιμο
- Τραγωδία στην Αργυρούπολη: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις