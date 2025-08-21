newspaper
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
Σπείρα διαρρηκτών είχε ρημάξει κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – 11 συλλήψεις
21 Αυγούστου 2025 | 16:42

Σπείρα διαρρηκτών είχε ρημάξει κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – 11 συλλήψεις

Από τα 11 μέλη της συμμορίας τα 5 είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές της χώρας - Μέσα σε ένα μήνα είχαν κάνει 20 διαρρήξεις

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Συμμορία τα μέλη της οποίας ενέχονται σε διαρρήξεις – κλοπές σε κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και οικίες, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 5 ήδη έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης- συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενωθεί σε εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:

  • -8- από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,
  • για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε οίκημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από έτερα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,
  • 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και όχημα ιδιοκτησία της για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,
  • 33χρονος και 23χρονος, επιφορτισμένοι με την ανεύρεση εικονικών ιδιοκτητών για τα εν λόγω οχήματα. Προέβαιναν στη μεταβίβαση αυτών σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

20 διαρρήξεις σε δύο μήνες

Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, το διάστημα από 04-09-2023 έως 09-11-2023, προέβησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα:

ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις οικιών, κλοπή αυτοκινήτου (από εντός των εν λόγω οικιών), -8- κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις -194.000- ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας -17.000- ευρώ.

Τα οχήματα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία έτερα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ -4- εξ’ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

