Καρέ-καρέ η διάρρηξη σπιτιού στον Πειραιά – Τα σπίτια των αδειούχων στοχεύουν οι επιτήδειοι

Τα άδεια σπίτια των αδειούχων στοχεύουν επιτήδειοι, αναζητώντας τους πιο εύκολους τρόπους για να εισέλθουν στις οικίες και να κλέψουν όσα περισσότερα μπορούν. Μάλιστα, μία τέτοια κλοπή καταγράφηκε από κάμερα στον Πειραιά, με τον διαρρήκτη να αφήνει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του.

Η ληστεία στον Πειραιά

Λίγο πριν από τις τέσσερις το πρωί διαρρήκτης εισέβαλε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, με βίντεο που εξασφάλισε το MEGA να δείχνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του.

Ο κλέφτης φαίνεται να ανοίγει τα φώτα, φορώντας γάντια και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Με στοχευμένες κινήσεις ψάχνει να βρει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Η εγκληματικότητα φαίνεται πως «χτυπά κόκκινο» και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι αδειούχοι πάνε διακοπές και μην έχοντας επιλογή αφήνουν άδεια τα σπίτια. Μάλιστα, για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες μία πολυκατοικία στον Πειραιά έγινε στόχος διαρρηκτών.

Χωρίς να καλύπτουν τα πρόσωπά τους ελέγχουν την πόρτα ασφαλείας, που τους χαλάει τα σχέδια. Κοιτούν και από την πλαϊνή τζαμαρία, βλέπουν πως δεν μπορούν να μπουν και εξαφανίζονται.

Κανένα μέτρο δεν είναι αρκετό μερικές φορές

Οι επίδοξοι διαρρήκτες βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους, ώστε να σταμπάρουν τα σπίτια των εκδρομέων που λείπουν.

Στην κάμερα του MEGA οι πολίτες καταγγέλλουν πως συχνά πέφτουν θύματα διαρρήξεων.

«Κλειδώνω καλά τα παράθυρά μου, τις πόρτες μου. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι έχεις πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζεσαι».