Λήστεψαν και για τρεις ημέρες εκβίαζαν 21χρονο στην Ηλιούπολη – Συνελήφθη 23χρονος
Ο δράστης μαζί με άλλα δύο άτομα κανόνισαν ραντεβού με τον 21χρονο στην Ηλιούπολη και με την απειλή μαχαιριών των λήστεψαν
Συνελήφθη, πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (24-9-2025) στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία και εκβίαση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμα 2 άτομα, το απόγευμα του Σαββάτου (20-9-2025) στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετέβησαν σε προγραμματισμένη συνάντηση με 21χρονο στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας.
Με την απειλή μαχαιριών
Εκεί με την απειλή χρήσης μαχαιριών, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν ενώ καθημερινά μέχρι και τις 23-9-2025, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον παθόντα προκειμένου με την απειλή διάπραξης νέας επίθεσης σε βάρος του, να του αποσπάσουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.
Άμεσα μετά από την καταγγελία του περιστατικού στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως δράστη της ληστείας και της εκβίασης και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 24-9-2025.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
