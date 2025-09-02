Συναγερμός σήμανε στη Λαμία, όταν ληστεία και αρπαγή τύπου «Tiger*» σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31 Αυγούστου 2025), με θύμα έναν ημεδαπό.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οδηγώντας στη σύλληψη δύο δραστών.

Απέσπασαν από το θύμα 6.300 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες με την απειλή μαχαιριού και πιστολιού απαίτησαν χρήματα από τον άνδρα, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο ίδιο του το όχημα και τον μετέφεραν σε απομονωμένη περιοχή.

Εκεί, με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, απέσπασαν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής του τραπεζικής και προχώρησαν σε αναλήψεις, αποσπώντας συνολικά 6.300 ευρώ.

Κατά τις νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

ένα ρόπαλο με προσαρτημένα καρφιά,

ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι,

ένα κινητό τηλέφωνο και

χρηματικό ποσό.

Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ληστεία, αρπαγή τύπου “Tiger” και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

* Η αρπαγή τύπου «Tiger» είναι μια περίπτωση αρπαγής κατά την οποία το θύμα κρατείται υπό πίεση και απειλές, ώστε να εξαναγκαστεί να συμμορφωθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των κατηγορουμένων, χωρίς να κινήσουν υποψίες ή να ειδοποιήσουν τις Αρχές.