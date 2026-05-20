ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο» - «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»
«Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να μην αλλάξει την προβλεπόμενη διαδικασία
«Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.
O κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους», σημειώνει στην ανακοίνωση της η Χαριλάου Τρικούπη.
ΠΑΣΟΚ: Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, σιώπησαν
«Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία – όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης -, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.
Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.
Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».
