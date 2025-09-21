Επιτήδειοι παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούν πολίτες – Θύμα τηλεφωνικής απάτης μιλά στο in

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα.

Το in, συνομίλησε με μία 45χρονη μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, που έπεσε θύμα των υποτιθέμενων υπαλλήλων. Όπως αναφέρει, οι επιτήδειοι γνώριζαν το όνομά της, εκμαίευσαν την διεύθυνσή της και μέσα σε λίγα λεπτά, είχαν φτάσει κάτω από το σπίτι της.

«Ναι μου λέει η κυρία Μ… . Λέω η ίδια. Μου λέει είμαι από τον ΔΕΔΔΗΕ, σας έχουμε καλέσει για κάτι πολύ σοβαρό. Μία επιβεβαίωση στοιχείων. Μου λέει οδός Πελοποννήσου; Του λέω εγώ δε μένω Πελοποννήσου. Και δεν έμενα και ποτέ Πελοποννήσου. Μου λέει για θυμηθείτε μήπως είχατε κανένα μαγαζί γιατί εδώ λέει Πελοποννήσου. Του δίνω εγώ που μένω, την κανονική μου διεύθυνση. Ο λόγος που σας καλώ και μάλιστα Κυριακή είναι γιατί υπάρχει διαρροή στο σπίτι σας και υπάρχει περίπτωση να πάρετε φωτιά. Δε θέλω μου λέει να φοβηθείτε, αλλά θέλω να μου πείτε αν φοράτε παπούτσια. Του λέω εγώ όχι. Μου λέει είστε μόνη στο σπίτι; Του λέω εγώ ναι. Μου λέει είτε σίγουρη, γιατί αν δεν είστε μόνη, να βάλετε παπούτσια όλοι. Αυτός βολιδοσκοπούσε να δει αν είμαι μόνη στο σπίτι μου. Πραγματικά είχα φοβηθεί όμως. Με στέλνει στον πίνακα, μου λεγε κατέβασε αυτό το διακόπτη, ότι μου έλεγε το έκανα. Σε κάποια φάση μου λέει πηγαίνετε στην κουζίνα, ανοίξτε το μάτι που μαγειρεύετε πιο συχνά γιατί από την κουζίνα μου δείχνει ένδειξη διαρροή. Μου έλεγε πάρε ένα μπολ βάλε λαδόκολλα, μάζεψε τις μπαταρίες. Μετά μου έλεγε αν έχω χαρτονομίσματα στο σπίτι. Μιλάμε οι τύποι είναι επαγγελματίες.» τονίζει, η 45χρονη.

Όπως περιγράφει στο in το θύμα των απατεώνων, ήταν έτοιμη να βγει από το σπίτι κρατώντας στα χέρια της πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα, φοβούμενη ότι το σπίτι θα πάρει φωτιά όπως την είχαν προειδοποιήσει.

«Ωστόσο αυτοί πρέπει να ερχόντουσαν που τους είχα δώσει τη διεύθυνσή μου. Πάω να κλειδώσω γιατί με έχει πιάσει πανικός. Και μου λέει είστε το ροζ σπίτι με τις σκάλες με το μπάρμπεκιου; Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι στο δρόμο. Δηλαδή είχαν φτάσει στις σκάλες μου.»

Ο ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά του, ενημερώνει τους πολίτες πως ποτέ δεν προβαίνει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ζητώντας χρήματα ή τιμαλφή και πως η πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχεται πλέον διαδικτυακά. Τονίζει μάλιστα πως, σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, οι πελάτες του ΔΕΔΔΗΕ καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με το επίσημο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο 800 400 4000.