Σε έξαρση οι τηλεφωνικές απάτες – Χρησιμοποιούν ακόμα και Τεχνητή Νοημοσύνη για να πείσουν τα θύματά τους

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτήδειοι καταφέρνουν να εξαπατούν τηλεφωνικά, κυρίως ηλικιωμένους γονείς, λέγοντας τους, ότι το παιδί τους τράκαρε και κινδυνεύει, παριστάνοντας, αστυνομικούς, γιατρούς, και δικηγόρους.

Οι επιτήδειοι «στήνουν» μια ιστορία, προκαλούν τρόμο, τηλεφωνώντας σε πολίτες και τους ζητούν χρήματα.

Όπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία, οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με τους επιτήδειους να παριστάνουν δικηγόρους, γιατρούς ακόμα και συγγενείς, ζητώντας χρήματα για δήθεν έκτακτη ανάγκη.

«Πήραν τον πατέρα μου, ότι η μητέρα μου, είχε εμπλακεί σε ένα αυτοκινητιστικό και έφταιγε, και την είχαν πάει αυτόφωρο. Και έμοιαζε εντωμεταξύ η φωνή της μητέρας μου, με αυτή που πήρε από το αστυνομικό τμήμα και καλά… Αγχώθηκε, άρχισε να την παίρνει τηλέφωνα» ανέφερε μια μαρτυρία στο MEGA.

Σε άλλο ηχητικό ντοκουμέντο, επιτήδειος που παριστάνει τον γιατρό, ενημερώνει μητέρα, πως το παιδί της πρέπει να κάνει επειγόντως χειρουργείο.

Μητέρα: Ναι, ναι! Φεύγω από τη δουλειά μου πείτε μου σας παρακαλώ! Τι έχει η κόρη μου;

«Γιατρός»: Έχει σπάσει το πόδι της.. Μου είπε ότι έπεσε από τις σκάλες. Εγώ είμαι γιατρός… Θα χρειαστεί να κάνουμε εγχείρηση.

Κόρη: Έλα, μαμά… (κλαίει). Άκουσε τον γιατρό!

«Γιατρός»: Πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ να παραγγείλετε 3 λάμες και 4 καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τα υλικά πληρώνονται 35.000 ευρώ.

Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή απάτης

Όπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία, οι πολίτες δεν θα πρέπει να απαντούν σε αγνώστους και να μην δίνουν κανένα προσωπικό στοιχείο κατά τη διάρκεια ύποπτων κλήσεων.

Μάλιστα, με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, σε διάφορες περιοχές της χώρας, από επιτήδειους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

• Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας. Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.