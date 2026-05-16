Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για έναν άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τους στις τουαλέτες αναχωρήσεων.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με βρόγχο στον λαιμό

Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό και τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.