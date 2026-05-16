Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα ηλικίας 37 ετών από το Νεπάλ
- Αφρικανική σκόνη «πνίγει» τη χώρα - Πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα
- Με DNA η ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο - 50χρονος εργάτης ακρωτηριάστηκε στο χέρι
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για έναν άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τους στις τουαλέτες αναχωρήσεων.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Με βρόγχο στον λαιμό
Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό και τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.
Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.
- Κολοσσός – Ολυμπιακός 58-97: «Πάρτι» στη Ρόδο και τώρα… Final Four για τους Ερυθρόλευκους
- Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
- Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
- Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
- Πώς ένας 12χρονος Ουκρανός νίκησε ένα ρωσικό drone
- Diamond League Σαγκάης: Έμεινε στην 7η θέση ο Καραλής (vid)
- Ηλιούπολη: Πιθανές αυτοχειρίες τριών ανήλικων απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ. κατά την έρευνα για τις δύο 17χρονες
- Στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Γιούρτσεβεν (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις