Έρχονται τα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους, με «κόφτη» στην ταχύτητα

Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς, όπως είχε προαναγγελθεί, έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους και μπαίνει «κόφτης» στην ταχύτητα.

Μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία, αλλά και σοβαρούς τραυματισμούς κυρίως ανηλίκων, έχει καταστεί σαφές ότι τα ηλεκτρικά πατίνια μετατρέπονται σε ένα σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων «γουρουνών» στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τες ως «πολύ επικίνδυνα οχήματα».

Ειδικότερα, παρουσίασε το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια, με υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια – Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους»

Ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε ένα αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για «πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους», αλλά και για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», όπως είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».