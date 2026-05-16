Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω διεξαγωγής του «13ου Λαϊκού Αγώνα ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄» στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή 17 Μαϊου.

Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 08:15΄ έως 10:30΄, θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση κατά μήκος της διαδρομής:

Αγώνας Δρόμου – 1.000μ. : (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (περίπου μέχρι το ύψος της οδού Σαλαμίνος – Πάρκο «Ηρώδειο» – Νέα Χαλκηδόνα) – αναστροφή αριστερά & κάθοδος Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Αγώνας Δρόμου – 10.000μ. (x2) : (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (μέχρι του ύψους της οδού Μωραϊτίνη – αναστροφή αριστερά & κάθοδος επί της Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως εξής:

Κατά τις ώρες 07:30΄ έως 10:30΄:

Λεωφ. Δεκελείας, από το ύψος της οδού Λαχανά έως το ύψος της οδού Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παπαναστασίου, σε όλο το μήκος της.

Κ. Βάρναλη, από το ύψος της Λεωφ. Δεκελείας έως το ύψος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.

Εθν. Αντιστάσεως, από το ύψος της οδού Κ. Βάρναλη έως το ύψος της οδού Αχαρνών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.