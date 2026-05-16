Νέα Φιλαδέλφεια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου
Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Τα… μαζεύει η ΕΤΕ για τη χρέωση 0,80 ευρώ σε λογαριασμό – Το μήνυμα σε πελάτες
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
- Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω διεξαγωγής του «13ου Λαϊκού Αγώνα ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄» στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή 17 Μαϊου.
Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 08:15΄ έως 10:30΄, θα διεξαχθεί η αθλητική εκδήλωση κατά μήκος της διαδρομής:
Αγώνας Δρόμου – 1.000μ. : (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (περίπου μέχρι το ύψος της οδού Σαλαμίνος – Πάρκο «Ηρώδειο» – Νέα Χαλκηδόνα) – αναστροφή αριστερά & κάθοδος Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).
Αγώνας Δρόμου – 10.000μ. (x2) : (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (μέχρι του ύψους της οδού Μωραϊτίνη – αναστροφή αριστερά & κάθοδος επί της Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).
Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως εξής:
Κατά τις ώρες 07:30΄ έως 10:30΄:
- Λεωφ. Δεκελείας, από το ύψος της οδού Λαχανά έως το ύψος της οδού Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- Παπαναστασίου, σε όλο το μήκος της.
- Κ. Βάρναλη, από το ύψος της Λεωφ. Δεκελείας έως το ύψος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.
- Εθν. Αντιστάσεως, από το ύψος της οδού Κ. Βάρναλη έως το ύψος της οδού Αχαρνών.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
- Εθνική Τράπεζα: Τα… μαζεύει για τη χρέωση 0,80 ευρώ σε λογαριασμό – Το μήνυμα σε πελάτες
- Έτσι η Eurovision γίνεται παγκόσμια γεωπολιτική υπερδύναμη – Καναδάς και Ασία τα μεγάλα στοιχήματα
- Τελικός FA Cup: Σύγκρουση Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, θέλουν την κούπα για διαφορετικούς λόγους
- Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
- Σκύλος: Τα ψυχικά και σωματικά του όρια
- Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
- «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
- Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις