Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters
Για απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας κάνει λόγο πηγή ασφαλείας στο Reuters, αναφερόμενη στον εντοπισμό του ουκρανικού drone στη Λευκάδα και εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του.
Το drone, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά – και το οποίο η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι είναι ουκρανικής προέλευσης, κάτι που το Κίεβο έχει επίσημα διαψεύσει, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters – ανακαλύφθηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου, προκαλώντας διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.
Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και στρατιωτικές μονάδες αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και χρησιμοποιούν τεχνικές αντίστροφης μηχανικής για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του, αναφέρεται στο δημοσίευμα.
«Δεν διένυσε μεγάλη απόσταση»
Όπως τονίζεται, μάλιστα, οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone, για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη.
Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του, αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης.
«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Το σκάφος αυτό μετέφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος συγκρουόταν με αυτό το drone», δήλωσε την Πέμπτη ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικό.
Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το drone δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, καθιστώντας λιγότερο πιθανό το να απέπλευσε από τη Λιβύη, ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα επίπεδα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μόνο ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα δεν έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Η Ουκρανία έχει στοχεύσει τον τελευταίο χρόνο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και πέραν αυτής, μεταξύ άλλων και στη Μεσόγειο, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας – πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση των πολεμικών της επιχειρήσεων στην Ουκρανία.
Η Ελλάδα έχει ειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα, επισημαίνει το Reuters και προσθέτει ότι, μιλώντας από τις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε πως η Αθήνα είναι έτοιμη να υποβάλει επίσημη καταγγελία μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.
