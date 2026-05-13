Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
Αρμόδιες πηγές μίλησαν στο in για την τοποθέτηση της εταιρείας UFORCE που κατασκευάζει τα θαλάσσια drones Magura
Σχόλιο για τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα έκανε η ιδιωτική εταιρεία UFORCE.
«Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώσει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι drone Magura. Παρότι φέρει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής προϊόντων μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει ποτέ κατασκευάσει έκδοση V3, τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στην ιστοσελίδα Militarnyi.
Αρμόδιες πηγές δήλωσαν στο in ότι: «Η ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας ότι το σκάφος δεν είναι Magura, δεν αλλάζει τη διαπίστωση ότι είναι ουκρανικό. Η ελληνική πλευρά ποτέ δεν αναφέρθηκε επισήμως σε τύπο σκάφους για το drone».
Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του drone αναμένεται να διαλευκανθούν όταν ανακοινωθεί το πόρισμα των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο θα παραδοθεί στο αρμόδιο για την επιτήρηση των θαλασσών υπουργείο Ναυτιλίας και στη συνέχεια θα σταλεί στον εισαγγελέα.
Η τοποθέτηση Δένδια για το drone στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ
Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας έγραψε στο Χ:
«Συμμετείχα σήμερα (σ.σ. χθες) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών – μελών της.
Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της ‘Ανάλυσης Απειλών’. Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.
Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου drone στην Ελλάδα – το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό – και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
Η ανάρτηση Δένδια:
Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών – μελών της.
Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών». Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με… pic.twitter.com/gZkwwBePLG
— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2026
