Μίλτος Τεντόγλου: Ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Ρώμης με το βλέμμα στο απόλυτο ρεκόρ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Φουριόζος έχει μπει στην καλοκαιρινή σεζόν στον στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, βρίσκεται σε απίστευτη αγωνιστική κατάσταση αυτή την περίοδο και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ για να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην Ιστορία του ελληνικού στίβου και του αγωνίσματος του μήκους. Για την ακρίβεια, το μόνο που του έχει απομείνει να πετύχει στην ήδη «χρυσή» καριέρα του, στα 28 του χρόνια, είναι να καταρρίψει το «στοιχειωμένο» πανελλήνιο ρεκόρ. Και αυτό ακριβώς θα κυνηγήσει στο Diamond League της Ρώμης, το βράδυ της Πέμπτης!

Άλλωστε, οι επιδόσεις του το τελευταίο διάστημα συνηγορούν στο ότι… ετοιμάζεται για αυτό, δείχνοντας πανέτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, στα «Βεργώτεια» έκανε άλμα στα 8,21 μέτρα, ακολούθησε το Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα όπου με το 8,46 ισοφάρισε την -τότε- καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, μια επίδοση που ξεπέρασε λίγες μέρες μετά στην Κύπρο και το μίτινγκ της Λεμεσού, με το τρομερό 8,49. Φυσικά, περιττό να αναφερθεί ότι οι τρεις πρώτοι του αγώνες στη θερινή σεζόν συνδυάστηκαν με ισάριθμες νίκες.

Τα 8,66 στο στόχαστρο του Τεντόγλου

Τώρα, στη Ρώμη, το πρώτο σκαλί του βάθρου φαντάζει… αυτονόητο για το «χρυσό» παιδί του ελληνικού αθλητισμού. Αντιθέτως, αυτό που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι αυτονόητο στο αγώνισμα του μήκους, είναι το να στοχεύει κάποιος αποκλειστικά στην κατάρριψη του στοιχειωμένου πανελληνίου ρεκόρ. Κάτοχός του, παραμένει ο Λούης Τσάτουμας, με το 8,66 στις 2 Ιουνίου του 2007 και αυτή η ιστορική επίδοση είναι που τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο του Τεντόγλου.

Αυτή τη στιγμή, ο Μίλτος Τεντόγλου διατηρεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος, πίσω από το 8,51 μ. του Σίμον Εχάμερ και ακόμη και αν δεν φτάσει αυτή τη φορά στο ιστορικό ρεκόρ, σίγουρα θέλει να ξεπεράσει τα 8,50 για πρώτη φορά στη σεζόν.

Στη Ρώμη θα αγωνιστεί και ο νικητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, Γκέρσον Μπαλντέ, με 8,46 μ. από τη χειμερινή περίοδο και 8,01 μ. στη θερινή σεζόν. Ο Τάτζεϊ Γκέιλ πέτυχε 8,32 μ. στη Σιαμέν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του 19χρονου Χόρχε Χοντελίν με 8,34 μ., του έμπειρου Λίαμ Άντκοκ και του ανερχόμενου Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ. Ο μοναδικός απών θα είναι ο Ματία Φουρλάνι, που τραυματίστηκε στο Diamond League της Σιαμέν.

Το μήκος ανδρών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22:35 ώρα Ελλάδας, με το μίτινγκ να καλύπτεται τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση και τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.