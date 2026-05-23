Diamond League Σιαμέν: Μεγάλη νίκη με άλμα στα 8.46 μ. για τον Τεντόγλου (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στην Κίνα, στο Diamond League που έγινε στη Σιαμέν. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής ισοφάρισε την καλύτερη φετινή επίδοση στον πλανήτη, κάνοντας ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8.46μ.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης -το 2020 και το 2021- με την επίδοσή του έκανε δικό του το ρεκόρ μίτινγκ, που ήταν 8.18μ., και ανήκε από πέρσι στον Κινέζο αθλητή, Μινγκούν Τζανγκ. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ με 8.32, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8.29μ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τεντόγλου ισοφάρισε την όγδοη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, την οποία σημείωσε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης.

