Τι είπε ο Ραζνάτοβιτς για το μέλλον του Σπανούλη
Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφέρθηκε στο μέλλον του Βασίλη Σπανούλη μιλώντας σε σερβικό Μέσο
Στη «Mozzart Sport» μίλησε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, όπου αναφέρθηκε στο μέλλον του Βασίλη Σπανούλη.
Ο γνωστός ατζέντης βρίσκεται στην Αθήνα για το Euroleague Final Four 2026 και μεταξύ των ερωτήσεων που δέχθηκε, υπήρξε και μία σχετικά με τον πελάτη του, τον «Kill Bill» και την επόμενη ομάδα που θα προπονήσει. Με τον Ραζνάτοβιτς να αποκαλύπτει πως υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες για τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή.
Το σχόλιο του Ραζνάτοβιτς για τον Σπανούλη:
«Ναι, έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Πρέπει να έχει περάσει περισσότερο από ένας μήνας από όταν ξεκίνησαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάλλον μία, τρεις ή τέσσερις ομάδες που δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον, αλλά αντικειμενικά, είναι ακόμα νωρίς. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε πιο σοβαρές συζητήσεις στις αρχές του επόμενου μήνα και θα λάβουμε την τελική απόφαση».
