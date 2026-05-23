Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Με δύο άσους στο μανίκι: Πως ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ και τρόμαξε τους άλλους (vid)
On Field 23 Μαΐου 2026, 08:12

Με δύο άσους στο μανίκι: Πως ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ και τρόμαξε τους άλλους (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αποχωρίστηκε το σακάκι του. Και ο λόγος είναι πως…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Ο μύθος έλεγε πως «δεν του ταιριάζει του Ολυμπιακού η Φενέρ. Δεν του ταιριάζει ο τρόπος που αμύνεται στις αλλαγές». Έλεγε επίσης ότι Σάρας θα είχε για πρώτη φορά έπειτα από καιρό για μια τέτοια μάχη ολόκληρο το ρόστερ του. Ότι ξέρει τα κατατόπια του ΟΑΚΑ, κλπ. Ο μύθος. Ποιος μύθος; Η μισή μπασκετική κοινότητα το συζητούσε από το απόγευμα της Πέμπτης σε όλα τα πηγαδάκια γύρω από το Final 4, αναγνωρίζοντας στον πρώτο ημιτελικό όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ταίριαζαν στον τελικό.

Φυσικά όταν ήρθε η ιστορία προέκυψε αλλιώς. Επιβεβαιώνεται από το χωρίς λόγια 79-61. Προσμετρήθηκε όμως σε ολόκληρη τη διαδρομή. Επί σαράντα λεπτά ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Φενέρ όπως ο γάτος με το ποντίκι. Ξεκινώντας καταπληκτικά στις τρεις περιόδους (12-0, 11-0, 11-0) σε ένα εφιαλτικό 34-0 που ανάγκασε τον Σάρας να παραδεχθεί ότι «θέλαμε εμείς να δώσουμε την πρώτη γροθιά… αλλά» καθώς και ότι «κάθε φορά που προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε απλά δεν».

Τον εκτιμά ιδιαιτέρως ο Γιασικεβίτσιους τον Γιώργο Μπαρτζώκα -όπως ολόκληρη η Ευρώπη-. Νόμιζε ότι τον ξέρει καλά. Μόλις τον έμαθε καλύτερα όμως. Και ποιος ξέρει, ίσως την επόμενη φορά να σκεφτεί να ψάξει στα… μανίκια του. Γιατί δεν ήταν μόνο το 34-0 και ο τρόπος που ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στις τρεις περιόδους χτίζοντας τρεις σπουδαίες διαφορές (12-0, 29-12, 44-24). Ήταν και ότι οι «αλλαγές» που τόσο συζητήθηκαν έγιναν βούτυρο στο ψωμί του.

Ο τρόπος που έπαιξαν κάθετα ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ και ο Γουόκαπ. Ο τρόπος που πέρασαν τον προσωπικό τους αντίπαλο γέννησε 4+2+5 ασίστ για μόλις 4 λάθη. Και φυσικά έδωσε το δικαίωμα στον Άλεκ Πίτερς να στήσει πανηγύρι: 17 πόντοι δίχως να χάσει σουτ ο Αμερικανός σε 18.13 και 16 ο Βεζένκοφ στα άλλα 22.10. Αν δεν το έχετε με την πρόσθεση; Ο Ολυμπιακός πήρε από το «4» συνολικά 33 πόντους, με 5/7 τρίποντα, 9/13 δίποντα. Και χωρίς οι δύο τους να εκτελέσουν ούτε μια βολή!

Είπαμε παιχνίδι του γάτου με το ποντίκι. Και ο Σάρας την… φάκα δεν την είδε ποτέ για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός παραβίασε την περιφέρεια του. Κάπου εδώ… χειρόφρενο όμως. Γιατί; Διότι: «Ταπεινοί και συγκεντρωμένοι». Δεν είναι δική μας η απαίτηση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας την είπε την ατάκα αυτή στα αποδυτήρια του με τη λήξη του ημιτελικού. Έγινε η μισή δουλειά Έχει άλλη τόση. Και όποιος πανηγύρισε ημιτελικό το… πλήρωσε. Η μεγάλη μάχη δεν είναι πίσω, αλλά μπροστά. Και είναι στην Αθήνα (του). Λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια που δύο χρόνια πριν έκανε μάτια να βουρκώσουν και χιλιάδες να βγουν στους δρόμους…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις: Για τη δεύτερη ο Μπαρτζώκας, για την τρίτη ο Παπανικολάου

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Σύνταξη
Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»
Euroleague 23.05.26

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύνταξη
Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
Euroleague 22.05.26

Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ξεκαθάρισε πως ο Γκαρούμπα τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague! (vid)
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague! (vid)

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Σύνταξη
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Σύνταξη
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή - Ιστορική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Μαίρη Αδαμοπούλου
Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Τι έχει αλλάξει 23.05.26

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους - 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Ηλίας Γεωργάκης
Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»
TikTok 23.05.26

Μία βουτιά στα βάθη της «ανδρόσφαιρας»

Μία νέα έρευνα επιχειρεί να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η «ανδρόσφαιρα» διαμορφώνει σταδιακά τις αντιλήψεις των νεαρών ανδρών μέσα από το περιεχόμενο που καταναλώνουν καθημερινά στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

