Με δύο άσους στο μανίκι: Πως ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ και τρόμαξε τους άλλους (vid)

Ο μύθος έλεγε πως «δεν του ταιριάζει του Ολυμπιακού η Φενέρ. Δεν του ταιριάζει ο τρόπος που αμύνεται στις αλλαγές». Έλεγε επίσης ότι Σάρας θα είχε για πρώτη φορά έπειτα από καιρό για μια τέτοια μάχη ολόκληρο το ρόστερ του. Ότι ξέρει τα κατατόπια του ΟΑΚΑ, κλπ. Ο μύθος. Ποιος μύθος; Η μισή μπασκετική κοινότητα το συζητούσε από το απόγευμα της Πέμπτης σε όλα τα πηγαδάκια γύρω από το Final 4, αναγνωρίζοντας στον πρώτο ημιτελικό όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ταίριαζαν στον τελικό.

Φυσικά όταν ήρθε η ιστορία προέκυψε αλλιώς. Επιβεβαιώνεται από το χωρίς λόγια 79-61. Προσμετρήθηκε όμως σε ολόκληρη τη διαδρομή. Επί σαράντα λεπτά ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη Φενέρ όπως ο γάτος με το ποντίκι. Ξεκινώντας καταπληκτικά στις τρεις περιόδους (12-0, 11-0, 11-0) σε ένα εφιαλτικό 34-0 που ανάγκασε τον Σάρας να παραδεχθεί ότι «θέλαμε εμείς να δώσουμε την πρώτη γροθιά… αλλά» καθώς και ότι «κάθε φορά που προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε απλά δεν».

Τον εκτιμά ιδιαιτέρως ο Γιασικεβίτσιους τον Γιώργο Μπαρτζώκα -όπως ολόκληρη η Ευρώπη-. Νόμιζε ότι τον ξέρει καλά. Μόλις τον έμαθε καλύτερα όμως. Και ποιος ξέρει, ίσως την επόμενη φορά να σκεφτεί να ψάξει στα… μανίκια του. Γιατί δεν ήταν μόνο το 34-0 και ο τρόπος που ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στις τρεις περιόδους χτίζοντας τρεις σπουδαίες διαφορές (12-0, 29-12, 44-24). Ήταν και ότι οι «αλλαγές» που τόσο συζητήθηκαν έγιναν βούτυρο στο ψωμί του.

Ο τρόπος που έπαιξαν κάθετα ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ και ο Γουόκαπ. Ο τρόπος που πέρασαν τον προσωπικό τους αντίπαλο γέννησε 4+2+5 ασίστ για μόλις 4 λάθη. Και φυσικά έδωσε το δικαίωμα στον Άλεκ Πίτερς να στήσει πανηγύρι: 17 πόντοι δίχως να χάσει σουτ ο Αμερικανός σε 18.13 και 16 ο Βεζένκοφ στα άλλα 22.10. Αν δεν το έχετε με την πρόσθεση; Ο Ολυμπιακός πήρε από το «4» συνολικά 33 πόντους, με 5/7 τρίποντα, 9/13 δίποντα. Και χωρίς οι δύο τους να εκτελέσουν ούτε μια βολή!

Είπαμε παιχνίδι του γάτου με το ποντίκι. Και ο Σάρας την… φάκα δεν την είδε ποτέ για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός παραβίασε την περιφέρεια του. Κάπου εδώ… χειρόφρενο όμως. Γιατί; Διότι: «Ταπεινοί και συγκεντρωμένοι». Δεν είναι δική μας η απαίτηση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας την είπε την ατάκα αυτή στα αποδυτήρια του με τη λήξη του ημιτελικού. Έγινε η μισή δουλειά Έχει άλλη τόση. Και όποιος πανηγύρισε ημιτελικό το… πλήρωσε. Η μεγάλη μάχη δεν είναι πίσω, αλλά μπροστά. Και είναι στην Αθήνα (του). Λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια που δύο χρόνια πριν έκανε μάτια να βουρκώσουν και χιλιάδες να βγουν στους δρόμους…