Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ για τη «βασίλισσα», τραυματίστηκε o Γκαρούμπα! (vid)
«Παγωμάρα» στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε με την εικόνα του να δείχνει πως είναι κάτι σοβαρό,,,
Κακοδαιμονίας συνέχεια στη θέση των σέντερ για τη τη Ρεάλ Μαδρίτης! Πριν το Final Four έχασε τους Ταβάρες και Άλεξ Λεν, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας και όπως φαίνεται χάνει έναν ακόμη σημαντικό παίκτη.
Στον ημιτελικό με την Βαλένθια η «Βασίλισσα» είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να τραυματίζεται σε ανύποπτη φάση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου.
Ο Ισπανός φόργουορντ/σέντερ παραπάτησε στην προσπάθειά του και σωριάστηκε άμεσα στο έδαφος. Στην προσπάθειά του να σηκωθεί έδειξε πως δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να πάει μέχρι τον πάγκο.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο
