Ολυμπιακός – Ρέαλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)
Από τη Σαραγόσα στα μισά των 90s ως το σοκ του Κάουνας το 2023. Και πια την Κυριακή στην Αθήνα...
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην άλφα-βήτα των φάιναλ φορ, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου… μέλι. «Δίχως Ταβάρες και Λεν δεν έχει τύχη» έσπευσαν πολλοί να κάνουν μνημόσυνο στη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από το f4. Λες και δεν ξέρουν πόσο ζυγίζει η φανέλα της.
Την έστειλε για… αναψυχή την Βαλένθια η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο. Και μάλιστα με το δικό της μπάσκετ. Με 62 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (η Φενέρ έβαλε 61 στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο ματς) και 105 στον τελικό της λογαριασμό. Κοίταζε ο πανούργος Ιταλός μέσα από το ακριβό κοστούμι του, δίχως να αφήσει για μια στιγμή το συναίσθημα να του ξεφύγει. Poker-face που λένε και όσοι απολαμβάνουν να κοιτάζουν γύρω από την πράσινη τσόχα.
κάπως έτσι: Ολυμπιακός-Ρεάλ. Ξανά. Και ξανά. Και ξανά. «Και ήμουν νιος και γέρασα» όπως το λέει ο Γιώργος Νοικοκύρης. Από το μακρινό 1995 στη Σαραγόσα στο τελευταίο ματς του Άρβιντας Σαμπόνις (23π) πριν πάρει το αεροπλάνο για το ΝΒΑ.
Ως το Κάουνας, σαν χθες 21 Μάη του 2023. Στο… μανταρίνι του Σέρχιο Γιούλ πάνω από την τέλεια άμυνα του Μουσταφά Φαλ. Ήταν εκείνο το 79-78 ένα μικρό μπασκετικό Περλ Χάρμπορ. Σε αυτό το παιχνίδι όμως και κυρίως σε αυτό το επίπεδο; Όλα εδώ πληρώνονται.
Την Κυριακή θα είναι ο 5ος τελικός ανάμεσα στους δύο τεράστιους αυτούς οργανισμούς. Η Ρεάλ επικράτησε και το 2015, στον τελικό που έγινε στο δικό της σπίτι. Στην Μαδρίτη: 78-59 με τους 16 πόντους του Κάρολ.
Ο Ολυμπιακός έχει να θυμάται το Λονδίνο του. Το εξωπραγματικό δεύτερο μισό του Βασίλη Σπανούλη που με 22 πόντους οδήγησε στο 100-88 και το θρυλικό back to back. Ήταν 2013.
Είναι 2026. Και αυτή τη φορά είναι Αθήνα. Η Αθήνα του. Το ΟΑΚΑ που όπως το απόγευμα με τη Φενέρ, έτσι και στον τελικό θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Πως το είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης; «Να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα». Δίπλα είναι η Νέα Φιλαδέλφεια…
- Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
- Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
- Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στον τελικό
- Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τον ξέρουμε καλά»
- Χεζόνια: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στον Σκαριόλο, όταν ήρθε δεν ξέραμε τι να κάνουμε»
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και η μέρα του τελικού
- Ολυμπιακός – Ρέαλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις