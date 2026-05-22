Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και η μέρα του τελικού
Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό, η Ρεάλ καθάρισε στον δεύτερο τη Βαλένθια και οι δυο τους θα κοντραριστούν για πέμπτη φορά στον τελικό του Final Four της Euroleague.
Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Euroleague. Η «Βασίλισσα» νίκησε με 105-90 τη Βαλένθια στον ισπανικό εμφύλιο του δεύτερου ημιτελικού και πάει να συναντήσει στο ματς που θα κρίνει τη φετινή κούπα τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν εκθρονίσει την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε με 79-61.
Ο μεγάλος τελικός της Αθήνας και του «T-Center» είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή (24/5) στις 21:00. Για τον Ολυμπιακό, αυτός θα είναι ο 10ος τελικός Euroleague της ιστορίας του και θα διεκδικήσει την 4η κούπα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Απέναντί του, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τροπαίων και των 22 πλέον τελικών. Μάλιστα, αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας που οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν μεταξύ τους, με τη «Βασίλισσα» να έχει τρεις νίκες και τους «ερυθρόλευκους» μία, το 2013, με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Αναλυτικά, οι τελικοί Ολυμπιακός – Ρεάλ:
1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 73-61 / Σαραγόσα
2012-13 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 / Λονδίνο
2014-15 Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός 78-59 / Μαδρίτη
2022-23 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 / Κάουνας
2025-26 Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης / Αθήνα
