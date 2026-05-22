Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Φενέρ με το εμφατικό 79-61 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Euroleague, εκεί όπου θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τους παίκτες του στην ομιλία του μετά την πρόκριση. Ωστόσο, τους επεσήμανε ότι πρέπει να μείνουν ταπεινοί και συγκεντρωμένοι μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος!

Ολόκληρη η ομιλία του Μπαρτζώκα

«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα. Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.

Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος».

Το βίντεο με την ομιλία του