Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)
Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε και ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague.
- Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Φενέρ με το εμφατικό 79-61 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Euroleague, εκεί όπου θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τους παίκτες του στην ομιλία του μετά την πρόκριση. Ωστόσο, τους επεσήμανε ότι πρέπει να μείνουν ταπεινοί και συγκεντρωμένοι μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος!
Ολόκληρη η ομιλία του Μπαρτζώκα
«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα. Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου.
Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος».
Το βίντεο με την ομιλία του
Coach B speaking: 🗣️ “Let’s stay humble and focused!”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/5kux2WELph
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 22, 2026
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
- Υπόκλιση της Euroleague στον σπουδαίο Νάντο Ντε Κολό: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)
- Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ για τη «βασίλισσα», τραυματίστηκε o Γκαρούμπα! (vid)
- Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης πήγαν μαζί στο ΟΑΚΑ (vid, pics)
- Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)
- Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
- Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα καλύτερος από εμάς»
- Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις