Ο σερίφης Μπαρτζώκας, οι χειροπέδες του 34-0 και οι τρεις φορές στο ίδιο όνειρο…

Αποδίδεται στον Ίαν Φλέμινγκ και πάει κάπως έτσι. «Μια φορά είναι τυχαίο, δύο σύμπτωση. Τρεις όμως κανονική πολεμική πράξη» διατύπωσε ο βρετανός συγγραφές, «μπαμπάς» του Τζέημς Μποντ. Και ίσως πιο ταιριαστός πρόλογος για όσα έκανα προ ολίγου οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα βρεις.

Διότι ούτε μια, ούτε δύο. Τρεις φορές έβγαλαν τις χειροπέδες από την τσέπη και τις πέρασαν σε Μπιμπέροβιτς, Χόρτον Τάκερ και σία δίνοντας ένα αδιανόητο σενάριο στον πρώτο ημιτελικό του final 4: 12-0 στα πρώτα επτά λεπτά με τον σεσημασμένο Τάιλερ Ντόρσει να σέρνει τον χορό. Έπειτα 11-0 στο 10’-16΄ κάνοντας το 18-12 της πρώτης περιόδου, στρογγυλό 29-12. Και 11-0 με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου μετατρέποντας το 33-24 της ανάπαυλας στο στρογγυλό 44-24 που εκεί λίγο πριν από το 24΄ είχε σηκώσει όρθιους 14.000 φίλους του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.

Για να κάνουμε ταμείο; Στο ξεκίνημα των τριών περιόδων οι Ερυθρόλευκοι πρόσθεσαν ένα αδιανόητο 34-0 στον λογαριασμό τους. Και το έκαναν δένοντας κόμπο τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για 7+6+3,5 λεπτά: Για 16,5 λεπτά μπάσκετ. Θα το φυσάει ο Λιθουανός και δικαίως δεν θα κρυώνει το «χουνέρι» που του προέκυψε με την υπογραφή του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μια από εκείνες τις ιστορίες που θα έχουν να τις διηγούνται οι επόμενες γενιές ανοίγοντας το άλμπουμ των ημιτελικών των final 4.

Θεώρησαν πολλοί ότι το ζευγάρι Ολυμπιακός-Φενέρ ήταν κάτι σαν τελικός που ντύθηκε ημιτελικός. Και περίμεναν «μάχη» ανάμεσα στην καλύτερη επίθεση -τους Πειραιώτες- και την καλύτερη άμυνα -τους Τούρκους-. Ότι προέκυψε αιχμαλωσία επί σαράντα λεπτά, το πιστώνεις στον κύριο μπροστά από τον Ερυθρόλευκο πάγκο

Άνοιξε την παρτιτούρα του και εμφάνισε rotation 12 παικτών. Είχε τους μπαρουτοκαπνισμένους όπως έπρεπε (Βεζένκοφ 16, Ντόρσεϊ 15, Φουρνιέ 10). Είχε έναν κλασικό x factor (Πίτερς 17) όπως αρμόζει σε τέτοιες ιστορίες. Είχε ένα δάσος χέρια στην άμυνα και τον Μιλουτίνοφ να εγγυάται το ριμπάουντ (13). Ολυμπιακός όπως έπρεπε για τη μισή δουλειά. Για το εισιτήριο του τελικού. Μια κανονική επίδειξη δύναμης, εντός και εκτός παρκέ -14.000 Έλληνες στις κερκίδες-

Αυτά τα τουρνουά όμως δεν τελειώνουν σε ένα βράδυ. Έχει δουλειά άλλη τόση… Και όποιος θέλει να πανηγυρίσει; Ας το κάνει μακριά από τον Κώστα Παπανικολάου και τους συμπαίκτες του