newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 04:25

Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Διαβρώνεται η νομιμοποίηση της συμφωνίας μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν πρέπει να αποκτήσουν.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν για να προκύψει κείμενο που θεωρητικά θα επαναβεβαίωνε τους σκοπούς του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της συνόδου.

Με την κατάληξη αυτή, ειδικοί σημειώνουν ότι παρά την αποτυχία της προσπάθειας να κλειστεί συμφωνία για τρίτη συνεχόμενη φορά, η συνθήκη συνεχίζει να υπάρχει. Πλην όμως διαβρώνεται η νομιμοποίησή της και η πίστη σε αυτήν, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν η μη διάδοση είναι όντως η καλύτερη λύση για την ασφάλειά τους.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, κατανοώ ότι αυτή η σύνοδος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία για το θεμελιώδες έργο της», συνόψισε ο Ντο Χουνγκ Βιέτ, ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη για την εξέταση της συνθήκης, η οποία θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της μη διάδοσης.

Στα κράτη μέλη είχε διανεμηθεί έγγραφο για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων τροποποιημένο επανειλημμένα ώστε να αμβλυνθεί. Παρά το γεγονός ο διπλωμάτης από το Βιετνάμ τόνισε ότι σκοπός του ήταν να τους «δυσαρεστήσει όλους εξίσου».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

World
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ
Χόρευε από χαρά 23.05.26

Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ με ένα πικρόχολο σχόλιο. Και με την ευχή να απολυθούν και οι άλλοι σατιρικοί σχολιαστές που τον «τηγανίζουν» κάθε βράδυ από τηλεόρασης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών
Χημικό ατύχημα 23.05.26

Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών

Από τη δεξαμενή αποθήκευσης διαρρέει μια επικίνδυνη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Θα μπορούσε να εκραγεί, σύμφωνα με τις αρχές στη Νότια Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων
Δικαίωση 23.05.26

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων

Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Σύνταξη
Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
Κλιματική αλλαγή 23.05.26

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 23.05.26

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου
Λόγω Ιράν 23.05.26

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου

Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ
Χόρευε από χαρά 23.05.26

Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ με ένα πικρόχολο σχόλιο. Και με την ευχή να απολυθούν και οι άλλοι σατιρικοί σχολιαστές που τον «τηγανίζουν» κάθε βράδυ από τηλεόρασης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών
Χημικό ατύχημα 23.05.26

Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών

Από τη δεξαμενή αποθήκευσης διαρρέει μια επικίνδυνη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Θα μπορούσε να εκραγεί, σύμφωνα με τις αρχές στη Νότια Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων
Δικαίωση 23.05.26

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων

Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Σύνταξη
Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
Κλιματική αλλαγή 23.05.26

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 23.05.26

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σύνταξη
Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»
Euroleague 23.05.26

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου
Λόγω Ιράν 23.05.26

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου

Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύνταξη
Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
Euroleague 22.05.26

Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ξεκαθάρισε πως ο Γκαρούμπα τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague! (vid)
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague! (vid)

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies