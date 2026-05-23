Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
Διαβρώνεται η νομιμοποίηση της συμφωνίας μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν πρέπει να αποκτήσουν.
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν για να προκύψει κείμενο που θεωρητικά θα επαναβεβαίωνε τους σκοπούς του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της συνόδου.
Με την κατάληξη αυτή, ειδικοί σημειώνουν ότι παρά την αποτυχία της προσπάθειας να κλειστεί συμφωνία για τρίτη συνεχόμενη φορά, η συνθήκη συνεχίζει να υπάρχει. Πλην όμως διαβρώνεται η νομιμοποίησή της και η πίστη σε αυτήν, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν η μη διάδοση είναι όντως η καλύτερη λύση για την ασφάλειά τους.
«Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, κατανοώ ότι αυτή η σύνοδος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμφωνία για το θεμελιώδες έργο της», συνόψισε ο Ντο Χουνγκ Βιέτ, ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη για την εξέταση της συνθήκης, η οποία θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της μη διάδοσης.
Στα κράτη μέλη είχε διανεμηθεί έγγραφο για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων τροποποιημένο επανειλημμένα ώστε να αμβλυνθεί. Παρά το γεγονός ο διπλωμάτης από το Βιετνάμ τόνισε ότι σκοπός του ήταν να τους «δυσαρεστήσει όλους εξίσου».
- Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
- Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ
- Κούβα: «Κανείς δεν θα απαγάγει τον Ραούλ Κάστρο», λέει η κόρη του
- Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών
- Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων
- Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
- Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
- Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 τραυματίες από πυρκαγιά και έκρηξη σε ναυπηγείο στο Στάτεν Άιλαντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις