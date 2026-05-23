Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών

Περίπου 40.000 άνθρωποι είχαν λάβει εντολές εκκένωσης και τα σχολεία έκλεισαν την Παρασκευή στη Νότια Καλιφόρνια. Αιτία το γεγονός ότι από δεξαμενή αποθήκευσης διαρρέει μια επικίνδυνη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η δεξαμενή θα μπορούσε να σπάσει ή να εκραγεί.

Η δεξαμενή αποθήκευσης που χωρούσε μεταξύ 6.000 και 7.000 γαλονιών (22.700 και 26.500 λίτρα) μεθακρυλικού μεθυλεστέρα υπερθερμάνθηκε την Πέμπτη. Άρχισε να εκπέμπει ατμούς στον αέρα σε μια εγκατάσταση αεροδιαστημικών πλαστικών στο Γκάρντεν Γκρόουβ, μια πόλη στην κομητεία Όραντζ, ανέφερε η πυροσβεστική αρχή της κομητείας.

🇺🇸 Garden Grove right now: a massive 34k-gallon tank of toxic MMA at an aerospace plant is in full crisis mode. OCFA just said the only two options left are it fails and dumps 6-7k gallons everywhere, or it straight up blows up. Thousands of residents evacuated AGAIN today,… https://t.co/shQRe7uGYJ pic.twitter.com/o0hoYST3qN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026



Οι αξιωματούχοι στην Καλιφόρνια διέταξαν τους κατοίκους στο Γκάρντεν Γκρόουβ να φύγουν και επέκτειναν τις εντολές εκκένωσης την Παρασκευή σε ορισμένους κατοίκους πέντε άλλων πόλεων της κομητείας Όραντζ, καθώς δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τη διαρροή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Θα εκραγεί, αλλά δεν ξέρουμε πότε…»

Η δεξαμενή ανήκει στην GKN Aerospace, η οποία κατασκευάζει εξαρτήματα για εμπορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη. «Η εκκένωση δεν είναι προληπτική… Αυτό το πράγμα θα εκραγεί και δεν ξέρουμε πότε», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Γκάρντεν Γκρόουβ, Κρεγκ Κόβεϊ.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καταλάβουμε πότε ή πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε», είπε ο αξιωματούχος από τη νότια Καλιφόρνια.

GARDEN GROVE HAZMAT UPDATE: Here’s OCFA Division Chief Craig Covey explaining the options they were presented with. pic.twitter.com/TGIcHj4dyy — Bianca Buono (@abc7bianca) May 22, 2026



Ο Κόβεϊ είπε ότι η δεξαμενή θα μπορούσε να σπάσει, απελευθερώνοντας τη χημική ουσία στο έδαφος ή θα μπορούσε να εκραγεί.

«Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι τρομακτικό», δήλωσε η δήμαρχος του Γκάρντεν Γκρόουβ, Στέφανι Κλοπφενστάιν, στη συνέντευξη Τύπου. «Αλλά οι εντολές εκκένωσης ισχύουν για την ασφάλειά σας».

Επικίνδυνη πτητική ουσία

Ο Κόβεϊ είπε ότι τα πληρώματα έχουν δημιουργήσει φράγματα συγκράτησης με σακούλες άμμου σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή χημικής ουσίας από τη δεξαμενή. Στόχος, να αποτρέψουν την είσοδο της χημικής ουσίας σε αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων ή σε ρυάκια ή στην κοντινή ακτή.

“It fails” or “it blows up.” Evacuation orders were reissued Friday for thousands of residents and schools were closed in Garden Grove due to continued concerns about a toxic chemical leaking from a large storage tank at an aerospace facility. “There are literally two options… pic.twitter.com/g1sy2jiBZT — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 22, 2026



Είπε ότι η χημική ουσία είναι εξαιρετικά πτητική, τοξική και εύφλεκτη.

«Προετοιμάζουμε αυτές τις εκκενώσεις για να προετοιμαστούμε για αυτές τις δύο επιλογές: να σπάσει ή να εκραγεί», δήλωσε ο Κόβεϊ. Σε μια ενημέρωση με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωνε: «Παρακαλούμε ακολουθήστε τα αιτήματα και τις εντολές μας για εκκενώσεις».

Τα πληρώματα αρχικά τα κατάφεραν και κατάφεραν να εξουδετερώσουν ένα από τα δύο σημεία που είχαν υποστεί ζημιά. Αλλά το πρωί της Παρασκευής διαπίστωσαν ότι το εναπομείναν σημείο διαρροής ήταν το πιο σοβαρό.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι, ανέφεραν οι αρχές.