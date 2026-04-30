Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/4) στο Λονδίνο, όταν εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Farringdon, έπειτα από αναφορές για αδιαθεσία επιβατών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, επιβάτες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Οι σιδηροδρομικές Αρχές ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς τον σταθμό έως τις 13:00, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της γραμμής Elizabeth, η οποία διέρχεται από τον σταθμό Farringdon, εντείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις στο κέντρο του Λονδίνου.

Farringdon Station is closed.@BTP say there’s “reports of suspected gas leak, with a small number of passengers reporting feeling unwell”. Some restrictions on Cowcross Street and Farringdon Road. pic.twitter.com/GtVgywkOnX — BBC London (@BBCLondonNews) April 30, 2026



Εκπρόσωπος της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το Sky News, ανέφερε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 9:42 για πιθανή διαρροή αερίου στον σταθμό, μετά τις αναφορές των επιβατών. «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο μαζί με το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ ο σταθμός έχει εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες διάσωσης και εξειδικευμένοι αξιωματικοί. Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς το κοινό να αποφεύγει την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.