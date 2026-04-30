Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει την υπόλοιπη σειρά με τη Χάποελ ο Ταβάρες
Ο Βάλτερ Ταβάρες τραυματίστηκε στο πρώτο ματς της Ρεάλ με τη Χάποελ και όπως διαπιστώθηκε, θα χάσει τη συνέχεια της σειράς.
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο του Game 1 των playoffs της Euroleague.
Όπως χαρακτηριστικά ενημέρωσαν οι «Μερένχες», ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο.
Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του δεν έχει γίνει γνωστό από τους Ισπανούς, απλώς αναφέρουν ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να αξιολογείται τις επόμενες μέρες.
Αναλυτικά η ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης:
«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται»
