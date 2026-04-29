Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Οι Μαδριλένοι έκαναν το πρώτο βήμα, πλήγμα με Ταβάρες
Euroleague 29 Απριλίου 2026, 23:54

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Play Off της Euroleague, όμως είδε τον Έντι Ταβάρες να αποχωρεί κουτσαίνοντας

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε την Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Play Off της Euroleague και με τον Φακούντο Καμπάτσο σε τρομερό βράδυ επικράτησε με 86-82 και έκανε το 1-0 στη σειρά. Αν και πήρε τη νίκη, έχασε τον Έντι Ταβάρες η ομάδα του Σκαριόλο, με τον σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι να αποχωρεί από το παρκέ κρατώντας το αριστερό του γόνατο και δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο παιχνίδι.

Αν και 37 λεπτά χωρίς τον Ταβάρες, οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους Γκαρούμπα και Λεν να καλύπτουν την θέση πέντε. Η Χάποελ βέβαια πήγαινε να κάνει την απόλυτη ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, χωρίς τον Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της, έπειτα από αποβολή του. Οι Ισραηλινοί λοιπόν βρέθηκαν πίσω με 18 πόντους πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και κατάφερε να ρίξει την διαφορά μέχρι και τους 4.

Πολύ κακή εμφάνιση από τον σταρ της ομάδας του Ιτούδη, με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να μένει άποντος, ενώ μετά από μόλις 11 λεπτά συμμετοχής αποχώρησε και αυτός με τραυματισμό. Ο πρώην γκαρντ της Βαλένθια, Κρις Τζόουνς ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού με 8 ασίστ, ενώ στις 6 προσπάθειες που πήρε, ευστόχησε στις 5 και σταμάτησε στους 14 πόντους. Πρωταγωνιστές των Ισραηλινών ήταν οι Αντόνιο Μπλέικνι και Ντάνιελ Οτούρου, με τον γκαρντ της Χάποελ να σημειώνει 25 πόντους και τον πρώην σέντερ της Εφές να πετυχαίνει double-double με 20 πόντους και 17 ριμπάουντ. Θετική η παρουσία του Βασίλιε Μίσιτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ηγήθηκε επιθετικά με 21 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Λάιλς, που πρόσθεσε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Σταθερή αξία αποτέλεσε και ο Χεζόνια, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στην Μαδρίτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 21.45 και το Game 3 στις πέντε του μήνα. Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Βαλένθια – Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(Σκαριόλο): Λάιλς 13 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Αμπάλντε 2 (1/1 δίποντα), Καμπάσο 21 (6/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Οκέκε 6 (3/4 δίποντα), Χεζόνια 11 (3/6 δίποντα, 5/5 βολές), Μαλεντόν 5 (1/2 δίποντα, 3/3 βολές), Ντεκ 10 (5/7 δίποντα), Γκαρούμπα 6 (3/5 δίποντα), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντα), Γιούλ, Φελίθ 6 (3/6 δίποντα), Λεν 4 (4/4 βολές).

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ(Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Μπλέικνι 25 (2/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκομ, Ράντολφ, Οντιάσε 2 (1/2 δίποντα), Μίτσιτς 15 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέινραϊτ 6 (2/4 τρίποντα), Οτούρου 20 (8/9 δίποντα, 4/6 βολές, 17 ριμπάουντ), Μαντάρ.

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Wall Street
Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 29.04.26

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Πλήγμα στα δικαιώματα 29.04.26

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.04.26

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
On Field 29.04.26

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

