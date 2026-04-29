Έντονη ανησυχία στη Ρεάλ: Ο Ταβάρες αποχώρησε για τα αποδυτήρια λόγω τραυματισμού (vid)
Βάλτερ Ταβάρες τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χάποελ και αποχώρησε για τα αποδυτήρια κουτσαίνοντας.
- Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
- Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
- Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
- Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Απρόοπτο στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Χάποελ για το game 1 των playoffs και αποχώρησε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια.
Ο Ταβάρες προσγειώθηκε στο έδαφος μετά από μια επαφή με τον Οτούρου στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, προσπάθησε να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά δεν τα κατάφερε και έφυγε για τα αποδυτήρια.
H στιγμή που αποχωρεί ο Ταβάρες
🚨 ¡Saltan las alarmas en el Real Madrid!
Edy Tavares ha tenido que pedir el cambio tras un golpe en la rodilla y se ha ido a vestuarios cuando el juego apenas llevaba un par de minutos. pic.twitter.com/h9teXmtA5E
— Noelia Gómez Mira (@noeliagomezmira) April 29, 2026
- Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο 2ο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο
- Το σχόλιο που ξεχώρισε από τα social media o Κόρι Τζόσεφ μετά το εξαιρετικό παιχνίδι του κόντρα στη Μονακό
- Τα πειράματα της ΚΕΔ με το VAR και ο «δάσκαλος» Ευαγγέλου
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
- Σε Live streaming ο δεύτερος τελικός Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ για το Fiba Europe Cup
