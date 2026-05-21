Πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid+pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επιτέλους, τα κατάφερε! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο στα Εμιράτα μετά από 3,5 χρόνια προσπάθειας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έβαλε δύο γκολ κόντρα στην Νταμάκ, η ομάδα του επικράτησε με 4-1 και εξασφάλισε το 11ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Συγκεκριμένα ο Κριστιάνο Ρονάλντο με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-1 στο 63ο λεπτό και ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του. Το «κερασάκι» ήρθε με ωραίο τελείωμα από κοντά στο 81′, με το δεύτερο τέρμα του. Να αναφέρουμε πως ο Ζόρζε Ζεσούς έκανε αλλαγή τον CR7 στο 88ο λεπτό, ώστε να αποθεωθεί από τον κόσμο.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο έφτασε τα 973 στην επαγγελματική του καριέρα και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο στόχο που είναι τα 1.000 γκολ.

Όσο για τη φετινή του σεζόν, ο 41χρονος άσος, που ετοιμάζεται για το έκτο του Μουντιάλ με την Πορτογαλία, είχε συνολικά 30 γκολ και 5 ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα ο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος που τόσο πολύ ήθελε.

Ronaldo marca de livre direto no jogo do título! 🔥 pic.twitter.com/P7SkBns11Z — B24 (@B24PT) May 21, 2026

CRISTIANO RONALDO BRACE TO WIN AL-NASSR THE SAUDI TITLE! 🤯 pic.twitter.com/gIzAplAo8y — TC (@totalcristiano) May 21, 2026

Cristiano Ronaldo in tears of joy. What a moment. ❤️ pic.twitter.com/ftEJFvLYPr — TC (@totalcristiano) May 21, 2026

🔚 | صاااااااافـرة النهااااايـة! 💛🏆 البطولة الأكبر .. الدوري الأصعب ..

نصراااااوي رسميييييًااااا 🥇

مبرووووك لجماهير العالمي 💛💛🏆 pic.twitter.com/gkNBQd0Cbi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 21, 2026