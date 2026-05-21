Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- JP Morgan: Διευθύντρια κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε σαν «σκλάβο του σεξ» ένα υφιστάμενο τραπεζίτη
- Γωγώ Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της «εύχεται να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»
- Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στο Telekom Center Athens και πλέον, το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο μετράει αντίστροφα για τον ημιτελικό κόντρα στη Βαλένθια (22/5, 21:00).
Οι Μαδριλένοι πραγματοποίησαν την προπόνησή τους χωρίς απρόοπτα και μάλιστα συμμετείχε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four, καθώς αποκτήθηκε μετά το πέρας του χρονικού ορόσημου για μεταγραφές στην Euroleague.
Ο Μάριο Χεζόνια, σε δηλώσεις που έκανε απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ στον Φακούντο Καμπάτσο, σχετικά με το τελευταίο σουτ των Μαδριλένων και τον Σέρχιο Γιούλ.
«Όχι, θα την έδινε σε μένα. Είπε ψέματα! Εγώ θα πάρω το τελευταίο σουτ. Είναι ακόμα… επηρεασμένος με την παλιά σχολή της Ρεάλ και δεν καταλαβαίνει. Συγχωρήστε τον, έκανε λάθος. Ο Σέρχιο (Γιουλ) μου παραδίδει τα κλειδιά τώρα.
Είναι πάντα ξεχωριστό να είσαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Είναι κάτι διαφορετικό όμως τώρα, άλλη νοοτροπία. Πρέπει να δώσουμε το 200% για να πάρουμε το τρόπαιο», κατέληξε ο Κροάτης φόργουορντ.
Δείτε πλάνα από την προπόνηση της Ρεάλ
- Πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid & pic)
- Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
- Πλάνα από την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια, πριν τη Ρεάλ (vid)
- Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
- Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
- Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
- Εντείνεται η φημολογία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό
- Χαμός με τα διαρκείας του Ολυμπιακού, πάνω από 2.000 ανανεώσεις σε 4 ώρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις