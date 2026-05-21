Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους δημοσιογράφους στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).

Ο Έλληνας τεχνικός απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την ψυχολογία των παικτών, αναφέρθηκε στον Νικολό Μέλι και μίλησε για το πώς διαχειρίζεται την παρουσία των Media που έχουν κατακλύσει το Telekom Center Athens για το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας

Για το πως νιώθει που 400 άτομα από τα media βρίσκονταν στο Telekom Center Athens : «Δεν είναι πρώτη φορά για εμένα και πάνω-κάτω ξέρω πως είναι η διαδικασία. Πιο πολύ στους παίκτες που το κάνουν πρώτη φορά που φτάνουν σε αυτό το σημείο προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε λίγο την κατάσταση γιατί είναι πρωτόγνωρο. Ξέρετε, το να είσαι στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ για ένα διήμερο ή μία μέρα, είναι κάτι για το οποίο αν δεν είσαι έτοιμο είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Οπότε αυτό είναι όλο, για εμένα είναι συνηθισμένη αυτή η κατάσταση».

Για το αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη ψυχολογία των παικτών: «Κοιτάξτε αυτό χτίζεται σίγα-σιγά, μέρα με τη μέρα κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Είναι μία διαδικασία που είναι πολύ μακράς διαρκείας. Στο τέλος, αν η ομάδα είναι υγιής και κάνει καλές προπονήσεις εκεί χτίζει στην ουσία την αυτοπεποίθησή της και όχι αν είναι ο κόσμος στην κερκίδα 3.000 και 5.000. Αυτήν την στιγμή είναι σημαντικό να χτίζεις την αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειες σου. Είναι όπως τα μικρά παιδιά που η ρουτίνα και η πειθαρχεία τους δίνει ασφάλεια, κάπως έτσι είναι και για τους παίκτες γιατί και αυτοί είναι μικρά παιδιά».

Για το αν κάνει κάτι διαφορετικό απόψε ή αύριο το πρωί: «Όχι, όχι. Αυτό γίνεται συνήθως αν φτάσεις στον τελικό. Εκεί πέρα πολλοί επιλέγουν διάφορα πράγματα. Παίρνουν διάφορες αποφάσεις για να μειώσουν λίγο την πίεση στην ομάδα. Δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται πάντα».

Για τον Νικολό Μέλι: «Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Νικολό Μέλι γιατί είναι ο αμυντικός που δένει τα πράγματα και επίσης όταν παίζει ανοίγει με το σουτ του το γήπεδο. Αλλά η δική μου δουλειά είναι να βλέπω πάντα τι κάνει τακτικά ο αντίπαλος, σε τι είναι καλός και σε τι είναι αδύναμος και να προσπαθώ να το μεταδώσω στους παίκτες».