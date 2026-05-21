Global Sumud Flotilla: Σε πτήση για Κωνσταντινούπολη οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο

Σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla.

Το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Κτζιότ

Σύμφωνα με πληροφορίες του in 18 Έλληνες με ελληνικό διαβατήριο και ένας με βρετανικό έχουν ήδη αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Ισραήλ και βρίσκονται σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και από εκεί αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι 19 Έλληνες πολίτες είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένοι, αλλά σε γενικές γραμμές καλά στην υγεία τους.

Για την μετάβαση τους από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να λύσει μία ακόμα δύσκολη εξίσωση, αφού τα εισιτήρια λόγω του Final Four είναι εξαντλημένα. Στις επιλογές που εξετάζονται – σύμφωνα πάντα με πληροφορίες – είναι να μεταφερθούν στην Θεσσαλονίκη με μισθωμένο λεωφορείο και ακολούθως στην Αθήνα, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν οι αντίστοιχες συνεννοήσεις με τους συγγενείς και τη δικηγόρο τους.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in ότι το Υπουργείο Εξωτερικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, το Ισραήλ αναγκάστηκε να τους αφήσει όλους ελεύθερους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του στολίσκου. Το Ισραήλ έχει αρχίσει να απελαύνει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, μετά την αποφυλάκισή τους από το κέντρο κράτησης Κτζιότ, όπου είχαν μεταφερθεί με τη βία.

Διάβημα του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών την συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό, όπως επισημαίνεται.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.