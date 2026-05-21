Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 19:32

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Πτήση της Air France με προορισμό το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί τελικά στο Μόντρεαλ του Καναδά, όταν διαπιστώθηκε ότι επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε επιβιβαστεί «εκ παραδρομής», εν μέσω νέων ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με τον ιό Έμπολα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), ο επιβάτης δεν έπρεπε να έχει επιβιβαστεί λόγω των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Έμπολα.

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Οι αρχές τόνισαν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εισόδου του ιού στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυστηροποίησης των μέτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το CDC έχουν εφαρμόσει προσωρινούς περιορισμούς για ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί τις τελευταίες 21 ημέρες σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν ενισχυμένους ελέγχους στα αεροδρόμια και ειδικές διαδικασίες εισόδου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και τουλάχιστον 139 ύποπτοι θάνατοι, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός πιθανότατα θα αυξηθεί. Έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στην Ουγκάντα.

Οι δυσκολίες εξαιτίας του στελέχους Μπουντιμπούγκιο

Η επιδημία προκλήθηκε από το στέλεχος του ιού Έμπολα που ονομάζεται Μπουντιμπούγκιο.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό —η οποία αντιμετωπίζει επί του παρόντος τη 17η επιδημία Έμπολα— είναι πιο εξοικειωμένη με το στέλεχος Ζαΐρ.

Ο ιός Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν – το 2007 και το 2012 – κατά τις οποίες σκότωσε περίπου το 30% των μολυσμένων ατόμων.

Ο Δρ Κάμπα εξήγησε τα συμπτώματα: «Υπάρχει έντονη αιμορραγία παντού, πολύ υψηλός πυρετός. Όμως, ο ιός Μπουντιμπούγκιο μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα εμφανή σημάδια, γεγονός που καθυστερεί τη διάγνωση, καθώς οι άνθρωποι σκέφτονται: ‘Όχι, αυτό είναι απλώς ελονοσία’».

Αυτή η καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να επέτρεψε στον ιό να εξαπλωθεί αθόρυβα.

Στο Μονγκουάλου, ορισμένοι θάνατοι αποδόθηκαν όχι στην ασθένεια, αλλά στη μαγεία, αναφέρει το BBC.

Η πεποίθηση αυτή έγινε γνωστή στην περιοχή ως «φαινόμενο του φέρετρου». Υπήρχε η ιδέα ότι όποιος άγγιζε το φέρετρο ενός νεκρού θα πέθαινε και ο ίδιος.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Μαρία Καρυστιανού 21.05.26 Upd: 19:22

Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού... «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Μπάσκετ 21.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Marty, Life Is Short» 21.05.26

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του - Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Φωτογραφίες 21.05.26

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Ελλάδα 21.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

