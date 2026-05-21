«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ»: Παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο η ταπείνωση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla;

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ το βράδυ της Τετάρτης, εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσα σε αυτούς και 19 Έλληνες, να γονατίζουν στο έδαφος με το μέτωπό τους στο πάτωμα και τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη.

Μερικοί από τους ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο «Global Sumud Floatilla» στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη συνέχεια σπρώχνονται και σύρονται από ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Ο Μπεν-Γκβίρ φαίνεται να κυματίζει μια ισραηλινή σημαία και να τους χλευάζει.

Το βίντεο στον λογαριασμό του στο X συνοδεύονταν από ένα απλό μήνυμα στα αγγλικά:

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Παγκόσμιες αντιδράσεις

Το βίντεο προκάλεσε ευρεία διεθνή κατακραυγή.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων ήταν «ταπεινωτική και λάθος».

Παρά την φιλική στάση και με καθυστέρηση κάποιων ημερών, μέχρι και Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι σε πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο περιστατικό και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που εμπλέκονται στο γεγονός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας τους και της άμεσης επίλυσης της υπόθεσης.

Ακόμη και ο Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ και πιστός υποστηρικτής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μπεν-Γκβίρ «απαράδεκτες», λέγοντας ότι «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Ο ίδιος ο Νετανιάχου επέπληξε δημοσίως τον Μπεν-Γκβίρ.

Είπε ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να σταματήσει τον στόλο, αλλά η συμπεριφορά του υπουργού είχε βλάψει την εικόνα του Ισραήλ και δεν αντανακλούσε τις αξίες της χώρας.

Και ενώ διεθνείς νομικοί έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό σε πολλές περιπτώσεις, η Σάνον Μποσκ, με ένα άρθρο της στο The Conversation, επαναλαμβάνει: το διεθνές δίκαιο έχει σημασία σε ζώνες σύγκρουσης.

Ποιες υποχρεώσεις έχει λοιπόν το Ισραήλ όσον αφορά τη μεταχείριση των ατόμων που κρατούνται από τις δυνάμεις του και παραβίασε η χώρα το δίκαιο;

Γιατί συνελήφθησαν οι ακτιβιστές;

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αναχαιτίζουν τη νηοπομπή Global Sumud με προορισμό τη Γάζα τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Δεκάδες σκάφη σταμάτησαν καθώς προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόλος μετέφερε περισσότερους από 400 ακτιβιστές από πάνω από 40 χώρες.

Μεταξύ των επιβατών ήταν εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων, ιατρικό προσωπικό, ακτιβιστές για την ειρήνη και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι τα σκάφη μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών βοήθειας που προορίζονταν για Παλαιστίνιους πολίτες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το Ισραήλ αμφισβήτησε τον σκοπό της αποστολής βοήθειας του στόλου και τον χαρακτήρισε ως «διαφημιστικό κόλπο προς όφελος της Χαμάς».

Μετά τη σύλληψη των επιβατών, σύμφωνα με πληροφορίες υπέστησαν βία, με ορισμένους να παρουσιάζουν πιθανά σπασμένα πλευρά και άλλα τραύματα.

Σε ανάρτηση στο X, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

⚡️⭕️ Ben Gvir releases a video of The captives of the Freedom Flotilla who are maltreated and it causes widespread frustration in the Zionist Entity: ⭕️Ben Gvir:

«We are the landlords here»: Minister Ben Gvir with an Israeli flag alongside the flotilla captives: Calls on Prime… pic.twitter.com/ixKfd0WZGn — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 20, 2026

Τι λέει ο νόμος;

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όσοι εμπλέκονται στη μεταφορά και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμαχοι, εφόσον δεν συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

Η παροχή βοήθειας στους πολίτες της Γάζας δεν ισοδυναμεί με «άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες».

Στην πραγματικότητα, το Διεθνές Δικαστήριο έχει διατάξει το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, δεδομένων των υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ορίζει επίσης ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κρατούνται αυθαίρετα σε ζώνες σύγκρουσης.

Εάν, ωστόσο, κρατηθούν πολίτες, έχουν ορισμένα δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πρέπει:

να ενημερώνονται για τους λόγους της κράτησής τους

να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση κράτησης

να λαμβάνουν επαρκή τροφή, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη

να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους και προξενικούς εκπροσώπους, καθώς και επαφή με τις οικογένειές τους, και

να κρατούνται υπό συνθήκες που συνάδουν με την υγεία και την ανθρωπιά.

Επιπλέον, οι πολίτες που κρατούνται κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια.

Πρέπει να προστατεύονται από:

βία και βασανιστήρια

σκληρή, ταπεινωτική ή εξευτελιστική μεταχείριση

εκφοβισμό και προσβολές, και

«δημόσια περιέργεια» ή εξευτελιστική δημόσια έκθεση.

Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού μπορούν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Η δημόσια ταπείνωση και η εξευτελιστική μεταχείριση των ακτιβιστών που φαίνονται στο βίντεο πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν.

Και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου.

Αυτές οι προστασίες υπάρχουν ακριβώς για να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ανθρωπιάς κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι ανθρωπιστικοί παράγοντες δεν στερούνται της αξιοπρέπειάς τους για λόγους πολιτικού θεάτρου, εκφοβισμού ή τιμωρίας.

Όταν μια τέτοια συμπεριφορά γίνεται κανονικότητα ή δεν αμφισβητείται, υπονομεύεται το ευρύτερο διεθνές νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία όλων των πολιτών που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις.

Βέβαια, το Ισραήλ έχει αποδείξει εδώ και καιρό, και συνεχίζει να αποδεικνύει πως το Διεθνές Δίκαιο δεν θα του σταθεί εμπόδιο.