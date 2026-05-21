newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ»: Παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο η ταπείνωση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla;
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 20:55

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ»: Παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο η ταπείνωση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla;

Το Ισραήλ έδειξε για ακόμα μία φορά πως θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω των διεθνών κανόνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε  υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ το βράδυ της Τετάρτης, εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσα σε αυτούς και 19 Έλληνες, να γονατίζουν στο έδαφος με το μέτωπό τους στο πάτωμα και τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη.

Μερικοί από τους ακτιβιστές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο «Global Sumud Floatilla» στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη συνέχεια σπρώχνονται και σύρονται από ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Ο Μπεν-Γκβίρ φαίνεται να κυματίζει μια ισραηλινή σημαία και να τους χλευάζει.

Το βίντεο στον λογαριασμό του στο X συνοδεύονταν από ένα απλό μήνυμα στα αγγλικά:

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Παγκόσμιες αντιδράσεις

Το βίντεο προκάλεσε ευρεία διεθνή κατακραυγή.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων ήταν «ταπεινωτική και λάθος».

Παρά την φιλική στάση και με καθυστέρηση κάποιων ημερών, μέχρι και Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι σε πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο περιστατικό και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που εμπλέκονται στο γεγονός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας τους και της άμεσης επίλυσης της υπόθεσης.

Ακόμη και ο Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ και πιστός υποστηρικτής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μπεν-Γκβίρ «απαράδεκτες», λέγοντας ότι «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Ο ίδιος ο Νετανιάχου επέπληξε δημοσίως τον Μπεν-Γκβίρ.

Είπε ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να σταματήσει τον στόλο, αλλά η συμπεριφορά του υπουργού είχε βλάψει την εικόνα του Ισραήλ και δεν αντανακλούσε τις αξίες της χώρας.

Και ενώ διεθνείς νομικοί έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό σε πολλές περιπτώσεις, η Σάνον Μποσκ, με ένα άρθρο της στο The Conversation, επαναλαμβάνει: το διεθνές δίκαιο έχει σημασία σε ζώνες σύγκρουσης.

Ποιες υποχρεώσεις έχει λοιπόν το Ισραήλ όσον αφορά τη μεταχείριση των ατόμων που κρατούνται από τις δυνάμεις του και παραβίασε η χώρα το δίκαιο;

Γιατί συνελήφθησαν οι ακτιβιστές;

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αναχαιτίζουν τη νηοπομπή Global Sumud με προορισμό τη Γάζα τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Δεκάδες σκάφη σταμάτησαν καθώς προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόλος μετέφερε περισσότερους από 400 ακτιβιστές από πάνω από 40 χώρες.

Μεταξύ των επιβατών ήταν εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων, ιατρικό προσωπικό, ακτιβιστές για την ειρήνη και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι τα σκάφη μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών βοήθειας που προορίζονταν για Παλαιστίνιους πολίτες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και τον αποκλεισμό της Γάζας.

Το Ισραήλ αμφισβήτησε τον σκοπό της αποστολής βοήθειας του στόλου και τον χαρακτήρισε ως «διαφημιστικό κόλπο προς όφελος της Χαμάς».

Μετά τη σύλληψη των επιβατών, σύμφωνα με πληροφορίες υπέστησαν βία, με ορισμένους να παρουσιάζουν πιθανά σπασμένα πλευρά και άλλα τραύματα.

Σε ανάρτηση στο X, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Τι λέει ο νόμος;

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όσοι εμπλέκονται στη μεταφορά και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμαχοι, εφόσον δεν συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

Η παροχή βοήθειας στους πολίτες της Γάζας δεν ισοδυναμεί με «άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες».

Στην πραγματικότητα, το Διεθνές Δικαστήριο έχει διατάξει το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, δεδομένων των υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ορίζει επίσης ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κρατούνται αυθαίρετα σε ζώνες σύγκρουσης.

Εάν, ωστόσο, κρατηθούν πολίτες, έχουν ορισμένα δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πρέπει:

  • να ενημερώνονται για τους λόγους της κράτησής τους
  • να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση κράτησης
  • να λαμβάνουν επαρκή τροφή, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη
  • να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους και προξενικούς εκπροσώπους, καθώς και επαφή με τις οικογένειές τους, και
  • να κρατούνται υπό συνθήκες που συνάδουν με την υγεία και την ανθρωπιά.

Επιπλέον, οι πολίτες που κρατούνται κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια.

Πρέπει να προστατεύονται από:

  • βία και βασανιστήρια
  • σκληρή, ταπεινωτική ή εξευτελιστική μεταχείριση
  • εκφοβισμό και προσβολές, και
  • «δημόσια περιέργεια» ή εξευτελιστική δημόσια έκθεση.

Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού μπορούν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Η δημόσια ταπείνωση και η εξευτελιστική μεταχείριση των ακτιβιστών που φαίνονται στο βίντεο πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν.

Και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου.

Αυτές οι προστασίες υπάρχουν ακριβώς για να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ανθρωπιάς κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι ανθρωπιστικοί παράγοντες δεν στερούνται της αξιοπρέπειάς τους για λόγους πολιτικού θεάτρου, εκφοβισμού ή τιμωρίας.

Όταν μια τέτοια συμπεριφορά γίνεται κανονικότητα ή δεν αμφισβητείται, υπονομεύεται το ευρύτερο διεθνές νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία όλων των πολιτών που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις.

Βέβαια, το Ισραήλ έχει αποδείξει εδώ και καιρό, και συνεχίζει να αποδεικνύει πως το Διεθνές Δίκαιο δεν θα του σταθεί εμπόδιο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Σύνταξη
Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Σύνταξη
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Ελλάδα 21.05.26

Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Σύνταξη
«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν
Σάρα Κέλεν 21.05.26

«Αν τον αψηφούσα, θα μου κόστιζε τη ζωή»: Σοκάρουν όσα κατέθεσε η πρώην βοηθός του Έπσταϊν

«Έχω διαβάσει άρθρα στο διαδίκτυο που με αποκαλούν “υπαρχηγό” της Γκισλέιν. Αυτό είναι μια τεράστια διαστρέβλωση», δήλωσε μεταξύ άλλων η πρώην βοηθός του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν πέτυχε ο Ατρόμητος που επικράτησε με 6-0 του υποβιβασμένου Πανσερραϊκού. Εντυπωσιακός ο Στίβεν Τσούμπερ που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Σύνταξη
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies