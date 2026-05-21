Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 20:34

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κλίμα στρατιωτικής δράσης ενάντια στην Κούβα καλλιεργεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι, όπου υπάρχει μεγάλη κοινότητα εξόριστων Κουβανών, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Κούβα «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Και άφησε να καταστεί σαφές ότι ένα στρατιωτικό πλήγμα, στο στυλ Βενεζουέλας, και η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος είναι κάτι που επιδιώκουν οι ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, με τις κυρώσεις και το πετρελαϊκό εμπάργκο την έχουν στραγγίσει από καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Μικρή πιθανότητα διαπραγμάτευσης

«Δεν μπορείς να διορθώσεις (την κατάσταση στην Κούβα) με το τρέχον πολιτικό σύστημα που ισχύει. Δεν θα μπορέσουν να μας περιμένουν ή να αγοράσουν χρόνο», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο της Φλόριντα

Και πρόσθεσε ότι αυτό που προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι πάντα μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης, αλλά η πιθανότητα να συμβεί αυτό δεν είναι υψηλή».

Και όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξει στρατιωτικό πλήγμα στην Κούβα, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε:

«Ο πρόεδρος έχει πάντα την επιλογή να κάνει ό,τι χρειάζεται για να υποστηρίξει και να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».


Μία μέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών στον Ραούλ Κάστρο, τον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να πει με ποιον τρόπο θα τον προσάγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη.

«Θα σας πούμε μετά, όχι πριν», είπε στους δημοσιογράφους. Και πρόσθεσε ότι ο Ραούλ Κάστρο «έχει ομολογήσει και έχει καυχηθεί ότι καταρρίπτει πολιτικά αεροπλάνα», αναφερόμενο στην κατάρριψη, το 1996, δύο αεροπλάνων οργάνωσης εξόριστων Κουβανών.

«Ζήτημα εθνικής ασφάλειας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επέμεινε ότι η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα είναι «ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Ο Μάρκο Ρούμπιο, απόγονος Κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ, είπε:

«Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Το σύστημά τους δεν λειτουργεί σωστά. Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί… είναι διαλυμένο. Και δεν μπορείς να το διορθώσεις με το τρέχον πολιτικό σύστημα που ισχύει».

Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι οι Κουβανοί «δεν θα μπορέσουν να μας περιμένουν ή να αγοράσουν χρόνο. Είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι».


Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούν την Κούβα «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», είπε:

«Η Κούβα όχι μόνο έχει όπλα που έχει αποκτήσει από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά φιλοξενεί επίσης ρωσική και κινεζική παρουσία μυστικών υπηρεσιών στη χώρα της. Έτσι, η Κούβα αποτελούσε πάντα απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ποιος Έμπολα;

Και κατακεραύνωσε τους δημοσιογράφους, που ρωτούσαν αν λαμβάνονται μέτρα για τον Έμπολα.

«Με ρωτάτε για τον Έμπολα. Σημαντικό, αλλά ο Έμπολα βρίσκεται στην Αφρική. Η Κούβα απέχει 90 μίλια από τις ακτές μας».

Την ίδια ώρα, στον Λευκό Οίκο, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ:

«Γιατί στείλατε αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική; Για να εκφοβίσετε την κουβανική κυβέρνηση;»

«Καθόλου… θα τους βοηθήσουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Άλλοι πρόεδροι εξετάζουν αυτό εδώ και 50-60 χρόνια να κάνουν κάτι. Φαίνεται ότι εγώ θα το κάνω».

Μία μέρα πριν, υποσχόταν να «ελευθερώσει την Κούβα».

Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν

Την ώρα που Ντόναλντ Τραμπ και Μάρκο Ρούμπιο απειλούσαν την Κούβα, Κίνα και Ρωσία καταδίκαζαν τη στρατηγική πίεσης προς την Αβάνα. Κατά το ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ είχαν καταγγείλει την πολιτική της «ζούγκλας». Δηλαδή τη δράση πέρα από κάθε διεθνή κανόνα.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο, και την αποστολή του αεροπλανοφόρου «Νίμιτς» στην Καραϊβική, οι δύο χώρες προειδοποιούν τις ΗΠΑ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε την απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο. Όσο για την άφιξη του «Νίμιτς», δήλωσε ότι συνιστά «πρωτοφανή πίεση» στην κουβανική ηγεσία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτό που φαίνεται είναι πως «όλα έγιναν σκόπιμα για να δείξουν την πιθανότητα ένοπλης επέμβασης κατά της Κούβας».

Μια γυναίκα με σημαία της Κούβας

Υπέρ εθνικής κυριαρχίας της Κούβας

Το Πεκίνο κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν «εξαναγκασμό» και «απειλές» κατά της Κούβας. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να σταματήσουν να απειλούν με βία σε κάθε βήμα» και ότι το Πεκίνο «υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα».

Το Πεκίνο επισημαίνει ότι αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε προσπάθεια εξωτερικών δυνάμεων να ασκήσουν πίεση στην Κούβα με οποιοδήποτε πρόσχημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν κυρώσεις και δικαστικό μηχανισμό ως εργαλεία καταναγκασμού κατά της Κούβας και να απέχουν από απειλές βίας σε κάθε βήμα».

Και κατέληξε: «Η Κίνα υποστηρίζει αποφασιστικά την Κούβα στην προστασία της εθνικής της κυριαρχίας και αξιοπρέπειας και αντιτίθεται σε εξωτερικές παρεμβάσεις».

