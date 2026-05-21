sports betsson
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις (21/5): Πού θα δείτε play out και Next Gen Euroleague
Euroleague 21 Μαΐου 2026, 08:46

Οι αθλητικές μεταδόσεις (21/5): Πού θα δείτε play out και Next Gen Euroleague

Το σημερινό (21/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Next Gen Euroleague να ξεχωρίζει...

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (21/5) ξεχωρίζει η 10η και τελευταία αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League και το Next Gen της Euroleague με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (21/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

11:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

13:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

13:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

13:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

14:30 Novasports 4HD INSEP Paris – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:45 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Team 3SSB Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League

18:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

19:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φάιχα – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρτικ Θιστλ – Σεντ Μίρεν William Hill Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γεωργία – Ελλάδα Socca Euro

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Σύνταξη
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή από τον ΟΗΕ - «Όχι» από ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Live η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή: «Αμετανόητος ο Μητσοτάκης θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies