newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22 Μαΐου 2026, 07:00

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι χώρες και οι θεσμικοί φορείς παρακολουθούν πολλούς δείκτες για τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παρακολουθούμενων.

Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό εισόδημα που λαμβάνουν οι πολίτες, ακόμη και όταν προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μετρά τη μεταβολή των εισοδημάτων που τα νοικοκυριά έχουν πραγματικά στη διάθεσή τους για να ξοδέψουν ή να αποταμιεύσουν, παρέχοντας μια πιο ακριβή εικόνα του βιοτικού επιπέδου.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν, κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών το 2025;

Σύμφωνα με το Euronews, μεταξύ 16 ευρωπαϊκών χωρών, 14 σημείωσαν αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών πέρυσι σε σύγκριση με το 2024, ενώ μόνο δύο κατέγραψαν μείωση.

Η Πολωνία ηγήθηκε με την υψηλότερη πραγματική αύξηση στο 4,1%. Η χώρα κατέγραψε επίσης την υψηλότερη αύξηση τόσο το 2024 όσο και το 2025, υποδηλώνοντας μια ισχυρή άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών.

Ο ΟΟΣΑ τόνισε ότι «οι αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων αντιστάθμισαν τη μείωση των κοινωνικών παροχών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών» στην Πολωνία.

Η Ολλανδία (2,3%) και η Πορτογαλία (2%) σημείωσαν επίσης αύξηση τουλάχιστον 2%. Η Δανία (1,9%), η Ελλάδα (1,8%) και η Ισπανία (1,5%) κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ 1,5% και 2%.

Ο ΟΟΣΑ σημείωσε αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητα καθώς και στις αμοιβές των εργαζομένων στην Ελλάδα, με το ποσοστό ανεργίας να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2009, παίζοντας σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη.

Το Βέλγιο (1,4%), η Ουγγαρία (1,2%) και η Σουηδία (1,2%) κατέγραψαν το καθένα αύξηση άνω του 1% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ισπανία στο υψηλότερο, η Γαλλία το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Η Ιταλία ισοφάρισε τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ με αύξηση 0,8% το 2025. Η χώρα σημείωσε μεγάλη συρρίκνωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο μειώθηκε κατά 0,9% το 4ο τρίμηνο του 2025, μετά από αύξηση 0,4% το 3ο τρίμηνο.

Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού και στη μείωση των εισοδημάτων από ακίνητα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Για το σύνολο του 2025, η Τσεχία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%) και η Γερμανία (0,6%) ακολούθησαν από κοντά, όλες λίγο κάτω από τον μέσο όρο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο ήταν σταθερή, σημειώνοντας αύξηση 1,1% μετά από μείωση 1,2% το τρίτο τρίμηνο.

«Αυτή η ανάκαμψη αντανακλούσε κυρίως τις αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων και στις κοινωνικές παροχές, καθώς και τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας», εξήγησε η δήλωση του ΟΟΣΑ.

Αντίθετα, η Γαλλία σημείωσε μόνο οριακή ανάπτυξη στο 0,2%.

Η Φινλανδία και η Αυστρία οι μόνες χώρες στην Ευρώπη με πτώση

Η Φινλανδία και η Αυστρία ήταν οι μόνες δύο χώρες όπου το ετήσιο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το 2025, καταγράφοντας πτώση 0,7% και 1,8% αντίστοιχα.

«Για τη Φινλανδία, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υποτονική αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά οι κύριοι παράγοντες πιθανότατα προέρχονται από την αργή οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού κύκλου τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο Tuomas Matikka από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών VATT στο Euronews.

Ο Matikka πρόσθεσε ότι η επιβράδυνση συνδυάζεται με την αύξηση της ανεργίας και τις περικοπές στις κοινωνικές παροχές και άλλες δημόσιες δαπάνες με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου δημόσιου ελλείμματος.

Ο ΟΟΣΑ απέδωσε επίσης τη μείωση της Φινλανδίας στην αύξηση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ επιβραδύνθηκε στο 0,8%, από 2,1% το 2024. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2024, και οι 16 χώρες της λίστας κατέγραψαν αυξήσεις. Ωστόσο, συγκρίνοντας το 2024 με το 2025, μόνο τέσσερις χώρες παρουσίασαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 σε σχέση με το 2024.

Το Βέλγιο και η Δανία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με την ανάπτυξη να αυξάνεται από 0,5% σε 1,4% και από 1% σε 1,9%, αντίστοιχα. Ο ρυθμός της Σουηδίας ήταν 0,4% υψηλότερος, ενώ στις Κάτω Χώρες αυξήθηκε κατά 0,2%.

Η Αυστρία κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά από αύξηση 3,6% το 2024, κατέγραψε μείωση 1,8% το 2025.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Σύνταξη
Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Σύνταξη
Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies