Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Οι χώρες και οι θεσμικοί φορείς παρακολουθούν πολλούς δείκτες για τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο παρακολουθούμενων.

Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό εισόδημα που λαμβάνουν οι πολίτες, ακόμη και όταν προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μετρά τη μεταβολή των εισοδημάτων που τα νοικοκυριά έχουν πραγματικά στη διάθεσή τους για να ξοδέψουν ή να αποταμιεύσουν, παρέχοντας μια πιο ακριβή εικόνα του βιοτικού επιπέδου.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες, λοιπόν, κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών το 2025;

Σύμφωνα με το Euronews, μεταξύ 16 ευρωπαϊκών χωρών, 14 σημείωσαν αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών πέρυσι σε σύγκριση με το 2024, ενώ μόνο δύο κατέγραψαν μείωση.

Η Πολωνία ηγήθηκε με την υψηλότερη πραγματική αύξηση στο 4,1%. Η χώρα κατέγραψε επίσης την υψηλότερη αύξηση τόσο το 2024 όσο και το 2025, υποδηλώνοντας μια ισχυρή άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών.

Ο ΟΟΣΑ τόνισε ότι «οι αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων αντιστάθμισαν τη μείωση των κοινωνικών παροχών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών» στην Πολωνία.

Η Ολλανδία (2,3%) και η Πορτογαλία (2%) σημείωσαν επίσης αύξηση τουλάχιστον 2%. Η Δανία (1,9%), η Ελλάδα (1,8%) και η Ισπανία (1,5%) κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ 1,5% και 2%.

Ο ΟΟΣΑ σημείωσε αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητα καθώς και στις αμοιβές των εργαζομένων στην Ελλάδα, με το ποσοστό ανεργίας να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2009, παίζοντας σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη.

Το Βέλγιο (1,4%), η Ουγγαρία (1,2%) και η Σουηδία (1,2%) κατέγραψαν το καθένα αύξηση άνω του 1% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ισπανία στο υψηλότερο, η Γαλλία το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Η Ιταλία ισοφάρισε τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ με αύξηση 0,8% το 2025. Η χώρα σημείωσε μεγάλη συρρίκνωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο μειώθηκε κατά 0,9% το 4ο τρίμηνο του 2025, μετά από αύξηση 0,4% το 3ο τρίμηνο.

Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού και στη μείωση των εισοδημάτων από ακίνητα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Για το σύνολο του 2025, η Τσεχία (0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7%) και η Γερμανία (0,6%) ακολούθησαν από κοντά, όλες λίγο κάτω από τον μέσο όρο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο ήταν σταθερή, σημειώνοντας αύξηση 1,1% μετά από μείωση 1,2% το τρίτο τρίμηνο.

«Αυτή η ανάκαμψη αντανακλούσε κυρίως τις αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων και στις κοινωνικές παροχές, καθώς και τη μείωση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας», εξήγησε η δήλωση του ΟΟΣΑ.

Αντίθετα, η Γαλλία σημείωσε μόνο οριακή ανάπτυξη στο 0,2%.

Η Φινλανδία και η Αυστρία οι μόνες χώρες στην Ευρώπη με πτώση

Η Φινλανδία και η Αυστρία ήταν οι μόνες δύο χώρες όπου το ετήσιο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε το 2025, καταγράφοντας πτώση 0,7% και 1,8% αντίστοιχα.

«Για τη Φινλανδία, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την υποτονική αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά οι κύριοι παράγοντες πιθανότατα προέρχονται από την αργή οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού κύκλου τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο Tuomas Matikka από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών VATT στο Euronews.

Ο Matikka πρόσθεσε ότι η επιβράδυνση συνδυάζεται με την αύξηση της ανεργίας και τις περικοπές στις κοινωνικές παροχές και άλλες δημόσιες δαπάνες με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου δημόσιου ελλείμματος.

Ο ΟΟΣΑ απέδωσε επίσης τη μείωση της Φινλανδίας στην αύξηση των φόρων επί του εισοδήματος και της περιουσίας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ επιβραδύνθηκε στο 0,8%, από 2,1% το 2024. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2024, και οι 16 χώρες της λίστας κατέγραψαν αυξήσεις. Ωστόσο, συγκρίνοντας το 2024 με το 2025, μόνο τέσσερις χώρες παρουσίασαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 σε σχέση με το 2024.

Το Βέλγιο και η Δανία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με την ανάπτυξη να αυξάνεται από 0,5% σε 1,4% και από 1% σε 1,9%, αντίστοιχα. Ο ρυθμός της Σουηδίας ήταν 0,4% υψηλότερος, ενώ στις Κάτω Χώρες αυξήθηκε κατά 0,2%.

Η Αυστρία κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά από αύξηση 3,6% το 2024, κατέγραψε μείωση 1,8% το 2025.