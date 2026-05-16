newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Μαΐου 2026, 07:00

Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση για την παραγωγικότητα στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους γρίφους της εγχώριας οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν σταθερά από τις περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή αξίας ανά ώρα εργασίας παραμένει χαμηλή.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια σημαντική απόκλιση από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο. Ωστόσο, η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα εργασίας (το ΑΕΠ που παράγεται ανά ώρα εργασίας) υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το χάσμα στην παραγωγικότητα

Κατά την παρουσίαση της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, τονίστηκε ότι η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανά ώρα εργασίας περιορίζεται στο 43%.

Αυτό το «παράδοξο» δεν οφείλεται σε έλλειψη προσπάθειας, αλλά σε βαθιές δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και ακόμη υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ουσιαστικά βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα παραγωγικότητας που είχε πριν από 25 χρόνια.

Η απόσταση από την ΕΕ είναι σημαντική στην πλειονότητα των κλάδων. Ενδεικτικά, στον πρωτογενή τομέα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση στην ΕΕ-27 (τελευταία), ενώ στις υπηρεσίες τη 19η θέση.

Υπάρχει τεράστιο χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (250+ άτομα) πλησιάζουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά επίπεδα (υστέρηση 17% έναντι των αντίστοιχων στην ΕΕ), ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 άτομα) υπολείπονται κατά 55% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Ο παράγοντας μισθοί

Η χαμηλή παραγωγικότητα λειτουργεί ως ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για την αύξηση των μισθών, καθώς τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται στενά και εξελίσσονται παράλληλα στην ελληνική οικονομία.

Στην Ελλάδα, η εξέλιξη του μέσου μισθού ακολουθεί πιστά την πορεία της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο από το 2000 έως σήμερα.

Ενδεικτικά:

  • Την περίοδο 2000-2008, η παραγωγικότητα αυξανόταν κατά 5,4% ετησίως και ο μέσος μισθός κατά 5,7%.
  • Κατά την κρίση (2009-2016), η παραγωγικότητα υποχώρησε κατά 3,4% και οι μισθοί σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση (-3,9%).
  • Στη φάση ανάκαμψης (2017-2024), η άνοδος της παραγωγικότητας (1,9%) συνοδεύεται από ανάλογη άνοδο των μισθών (1,5%).

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη αύξηση του εισοδήματος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Καθώς η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ-27 (και στο 43% ανά ώρα εργασίας), οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, καθώς και θεσμικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων – όπως η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος – ως βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αυτές οι πολιτικές είναι επιτακτικές, καθώς η δυναμική αύξησης του ΑΕΠ μέσω της απλούστερης ενίσχυσης της απασχόλησης εξαντλείται και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις καθιστούν την παραγωγικότητα τον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για την ευημερία.

Οι κλάδοι στην Ελλάδα με την υψηλότερη παραγωγικότητα

Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα της εργασίας παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ  των διαφόρων κλάδων της οικονομίας.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος εμφανίζει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 157.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ ακολουθούν η βιομηχανία και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντίθετα, κλάδοι με υψηλή απασχόληση, όπως το εμπόριο και η εστίαση, καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Η δομή της ελληνικής οικονομίας, με τη μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας (όπως το εμπόριο, ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας), επηρεάζει αρνητικά τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας.

«Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι»

«Για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η Πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Και η Πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις, τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη και καλύτερο επίπεδο ζωής για όλους», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

«Η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερους μισθούς και διατηρήσιμη αύξηση του εισοδήματος», τόνισε μεταξύ άλλων  ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Τα νέα δεδομένα 15.05.26

Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν τον πληθωρισμό - Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Οι «απαντήσεις» για Ποντένσε, Έσε
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οι «απαντήσεις» για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της
Φως στο Τούνελ 16.05.26

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Καταζητείται με διεθνές ένταλμα ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies