Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαΐου 2026, 06:00

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προσωρινό είναι το «στοπ» που βάζει στις χρεώσεις των τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση απαγορεύει τη χρέωση των εν λόγω λογαριασμών στο εξής και απειλεί την τράπεζα με ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση της εντολής αυτής.

Η απόφαση δεν αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για παρόμοιες χρεώσεις άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων

Ως εκ τούτου, η ΕΤΕ θα πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, τουλάχιστον μέχρι να ενημερώσει αναλυτικά τους πελάτες της, χωρίς όμως να υποχρεούται να τους επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αφού η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η ΕΤΕ προχώρησε στην επιβολή χρέωσης στους λογαριασμούς με τη μέθοδο του «opt-out», δηλαδή της αυτόματης μετατροπής τους εκτός και αν υπάρχει ρητή άρνηση του πελάτη, κρίθηκε νόμιμος από το δικαστήριο.

Αυτό δίνει στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να επαναφέρει τις χρεώσεις στους λογαριασμούς με τον ίδιο τρόπο, υπό την προϋπόθεση να ενημερώσει επαρκώς τους πελάτες της για το τι κερδίζουν μέσω της αναβάθμισης του λογαριασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα σκοπεύει να ακολουθήσει ακριβώς αυτή την τακτική μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να παρεκκλίνει από τη δικαστική απόφαση.

Τραπεζικές χρεώσεις: Η αντίδραση της Εθνικής

Μάλιστα, η ΕΤΕ εξέδωσε την Τετάρτη δελτίο Τύπου, με το οποίο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία τροποποίησης των λογαριασμών με τη μέθοδο opt-out κρίθηκε νόμιμη. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο Λογαριασμός Προνομίων κρίθηκε «μη επαρκές» από το δικαστήριο.

Αναφέρει μάλιστα ότι «θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή». Επιπλέον, γνωστοποιεί ότι θα ασκήσει έφεση για επιμέρους σκέλη της απόφασης.

Πάντως, η απόφαση του δικαστηρίου φέρεται να απορρίπτει την ιδέα ότι η χρέωση των λογαριασμών με 0,80 ευρώ μηνιαίως σημαίνει ότι η διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων συνεπάγεται έξοδα για τον καταναλωτή.

Το σκεπτικό αναφέρει ότι αν η αναβάθμιση των λογαριασμών έρχεται με προνόμια σε σχέση με τον απλό, άνευ χρέωσης, λογαριασμό, η χρέωση έχει χαρακτήρα αμοιβής έναντι παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν θεωρεί ότι η μηνιαία χρέωση με 0,80 ευρώ αποτελεί «σημαντική» αλλαγή των όρων της σύμβασης.

Οι πελάτες άλλων τραπεζών

Επομένως, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για τις παρόμοιες χρεώσεις που έχουν βάλει στους απλούς λογαριασμούς οι Eurobank (0,60 ευρώ) και Alpha Bank (0,80 ευρώ). Ωστόσο, η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει καταθέσει συλλογική αγωγή κατά της Alpha Bank, στην οποία προσβάλλει και τη διαδικασία αναβάθμισης λογαριασμών με το δικαίωμα opt-out. Η σχετική υπόθεση δεν έχει ακόμη δικαστεί.

Σημειώνεται ότι Πειραιώς, CrediaBank, Optima Βank και οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές των απλών καταθετικών λογαριασμών σε προνομιακούς. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα συνδρομητικά τους πακέτα, τα οποία συνεπάγονται μηνιαίες χρεώσεις από 0,50 έως 5 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως οι τράπεζες των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης έχουν μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, που ανέρχεται συνήθως σε 2-5 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν και υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων, αλλά και περισσότερες παροχές για τους πελάτες τους.

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 14.05.26

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Στεγαστικό 14.05.26

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Ανίτα Oρμπαν 15.05.26

Η Ουγγαρία επικρίνει τη Ρωσία για τις επιθέσεις στην Υπερκαρπαθία

Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

