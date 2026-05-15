Προσωρινό είναι το «στοπ» που βάζει στις χρεώσεις των τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση απαγορεύει τη χρέωση των εν λόγω λογαριασμών στο εξής και απειλεί την τράπεζα με ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση της εντολής αυτής.

Η απόφαση δεν αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για παρόμοιες χρεώσεις άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων

Ως εκ τούτου, η ΕΤΕ θα πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, τουλάχιστον μέχρι να ενημερώσει αναλυτικά τους πελάτες της, χωρίς όμως να υποχρεούται να τους επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αφού η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο η ΕΤΕ προχώρησε στην επιβολή χρέωσης στους λογαριασμούς με τη μέθοδο του «opt-out», δηλαδή της αυτόματης μετατροπής τους εκτός και αν υπάρχει ρητή άρνηση του πελάτη, κρίθηκε νόμιμος από το δικαστήριο.

Αυτό δίνει στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να επαναφέρει τις χρεώσεις στους λογαριασμούς με τον ίδιο τρόπο, υπό την προϋπόθεση να ενημερώσει επαρκώς τους πελάτες της για το τι κερδίζουν μέσω της αναβάθμισης του λογαριασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα σκοπεύει να ακολουθήσει ακριβώς αυτή την τακτική μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να παρεκκλίνει από τη δικαστική απόφαση.

Τραπεζικές χρεώσεις: Η αντίδραση της Εθνικής

Μάλιστα, η ΕΤΕ εξέδωσε την Τετάρτη δελτίο Τύπου, με το οποίο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία τροποποίησης των λογαριασμών με τη μέθοδο opt-out κρίθηκε νόμιμη. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο Λογαριασμός Προνομίων κρίθηκε «μη επαρκές» από το δικαστήριο.

Αναφέρει μάλιστα ότι «θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή». Επιπλέον, γνωστοποιεί ότι θα ασκήσει έφεση για επιμέρους σκέλη της απόφασης.

Πάντως, η απόφαση του δικαστηρίου φέρεται να απορρίπτει την ιδέα ότι η χρέωση των λογαριασμών με 0,80 ευρώ μηνιαίως σημαίνει ότι η διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων συνεπάγεται έξοδα για τον καταναλωτή.

Το σκεπτικό αναφέρει ότι αν η αναβάθμιση των λογαριασμών έρχεται με προνόμια σε σχέση με τον απλό, άνευ χρέωσης, λογαριασμό, η χρέωση έχει χαρακτήρα αμοιβής έναντι παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, το δικαστήριο δεν θεωρεί ότι η μηνιαία χρέωση με 0,80 ευρώ αποτελεί «σημαντική» αλλαγή των όρων της σύμβασης.

Οι πελάτες άλλων τραπεζών

Επομένως, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο για τις παρόμοιες χρεώσεις που έχουν βάλει στους απλούς λογαριασμούς οι Eurobank (0,60 ευρώ) και Alpha Bank (0,80 ευρώ). Ωστόσο, η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει καταθέσει συλλογική αγωγή κατά της Alpha Bank, στην οποία προσβάλλει και τη διαδικασία αναβάθμισης λογαριασμών με το δικαίωμα opt-out. Η σχετική υπόθεση δεν έχει ακόμη δικαστεί.

Σημειώνεται ότι Πειραιώς, CrediaBank, Optima Βank και οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει σε αυτόματες μετατροπές των απλών καταθετικών λογαριασμών σε προνομιακούς. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανανεώσει τα συνδρομητικά τους πακέτα, τα οποία συνεπάγονται μηνιαίες χρεώσεις από 0,50 έως 5 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως οι τράπεζες των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης έχουν μηνιαία χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού, που ανέρχεται συνήθως σε 2-5 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν και υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων, αλλά και περισσότερες παροχές για τους πελάτες τους.

