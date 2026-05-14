Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Εκτός ΑΣΕΠ με απόφαση και κριτήρια της εκάστοτε διοίκησης θα γίνονται πλέον οι προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ εφόσον το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στις επιτροπές της Βουλής γίνει νόμος του κράτους.

Πρόκειται για διατάξεις που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους εργαζόμενους, καθώς όπως καταγγέλλουν η κίνηση αυτή εξυπηρετεί «το βόλεμα των εκλεκτών και ισοπεδώνει κάθε έννοια ισότητας», ενώ υποστηρίζουν ότι έτσι διευκολύνεται το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης.

Ειδικότερα ο ρόλος του ΑΣΕΠ όπως φαίνεται από τις σχετικές διατάξεις, περιορίζεται σε συμβουλευτικές ή προαιρετικά ελεγκτικές αρμοδιότητες ενώ η διαδικασία των προσλήψεων θα περνάει από τη διοίκηση των οργανισμών, μετά από έγκριση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., που θα καθορίζει – χωρίς να τίθενται εκ του νόμου συγκεκριμένα κριτήρια- τα προαπαιτούμενα προσόντα και τη μοριοδότησή τους. Παράλληλα, εισάγεται και η συνέντευξη ως κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.

«Για τη δημόσια προκήρυξη και τις προσλήψεις που γίνονται βάση αυτής τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας της αξιοκρατίας και της ισότητας», αναφέρει μεν η σχετική διάταξη αλλά προβλέπει ρητά ότι «Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία των παρ α) έως στ) της παρ.1 καθορίζονται κατά παρέκκλιση του ν.4765/2021 και κάθε άλλης διάταξης».

Ο νόμος 4765/2021 είναι ο νόμος που προβλέπει πώς γίνονται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Να μην γίνει η ΕΥΑΘ «κομματικό μαγαζάκι»

Το σωματείο εργαζομένων της ΕΥΑΘ σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει τις προωθούμενες αλλαγές επισημαίνοντας ότι η ανάγκη για προσλήψεις που «γίνονται με το σταγονόμετρο» με ευθύνη των διοικήσεων, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για να καταργηθεί ο ΑΣΕΠ.

«Αυτοί που σήμερα τάχα νοιάζονται για το πώς θα μπορέσουν γρήγορα και ευέλικτα να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό που θα προκύψουν μετά τις σχεδιαζόμενες συνενώσεις, είναι οι ίδιοι που όλα τα προηγούμενα χρόνια έκαναν τις προσλήψεις με το σταγονόμετρο και με τεράστια καθυστέρηση. Ξεκαθαρίζουμε απέναντι στη διοίκηση της ΕΥΑΘ και την κυβέρνηση πως είμαστε ενάντια σε κάθε μεθόδευση που καταργεί τον ΑΣΕΠ ως αποκλειστικό φορέα διενέργειας προσλήψεων. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε να γίνει η ΕΥΑΘ ούτε κομματικό μαγαζάκι, ούτε πεδίο δόξης λαμπρό για golden boys και μανατζαρέους που θα θησαυρίζουν πουλώντας πανάκριβα τον φυσικό πόρο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωματείο που προετοιμάζεται για κινητοποιήσεις.

Το Συμμετοχικό Ενωτικό Κίνημα Εργαζομένων και Συνταξιούχων (ΣΕΚΕΣ) ΕΥΔΑΠ στηλιτεύει επίσης την κατάργηση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο εισάγει εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων χωρίς να διευκρινίζει εάν θα υπάγονται στον κανονισμό προσωπικού και στις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι προβλέπονται πχ συμβάσεις για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους 12 μήνες με τον μανδύα κάλυψης παροδικών αναγκών ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για πάγιες ανάγκες. « Οι προσλήψεις αυτές θα γίνονται χωρίς καμία διαδικασία με απλή απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου».

«Πρόκειται για μία συνειδητή επιστροφή σε μια ‘παλιά δημοκρατία’ αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και άνισων ευκαιριών με σύγχρονο περιτύλιγμα» επισημαίνει το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ που θέτει και ζητήματα συνταγματικότητας των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.