Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ – Πόσο αυξάνονται

Στα 430 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε ορίζοντα πενταετίας, τα πρόσθετα έσοδα της ΕΥΔΑΠ από τις επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδατος. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, η αύξηση των παγίων για τους οικιακούς καταναλωτές καθώς και της τιμής του κυβικού μέτρου για τις βιομηχανικές και επαγγελματικές παροχές, τους δήμους, το Δημόσιο και άλλους φορείς θα αποφέρουν πάνω από 85 εκατ. ευρώ ετησίως (με ΦΠΑ).

Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής

Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, η ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού προέκυψε για να ανακτηθεί το κόστος για τις αναγκαίες επενδύσεις λόγω των γηρασμένων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της λειψυδρίας που απαιτεί τον σχεδιασμό νέων έργων. Η ανάκτηση του κόστους βασίζεται στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου συνυπολογίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες, τις αποσβέσεις παγίων και την εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Παρά τις αυξήσεις, όπως υποστήριξε, η ΕΥΔΑΠ θα εξακολουθεί να διαθέτει το φθηνότερο τιμολόγιο νερού στην Ευρώπη.

Τι αλλάζει στα οικιακά τιμολόγια

Σύμφωνα με την εισήγηση της εισηγμένης προς την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία αναμένεται να αποφανθεί εντός δεκαημέρου, για τους οικιακούς καταναλωτές αυξάνεται κατά ένα ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ) ανά μήνα. Με άλλα λόγια στο τρίμηνο του λογαριασμού, η αύξηση θα είναι 6 ευρώ ή 7,44 ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι 29,76 ευρώ ετησίως.

Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για τα νοικοκυριά ενώ για οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) η πάγια χρέωση μηδενίζεται.

Τι αλλάζει για επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Δημόσιο

Αντίθετα, για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια καθώς και για εκείνα του Δημοσίου, των δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (συνολικά αποτελούν περίπου το 1/3 των πελατών της ΕΥΔΑΠ) προτείνονται αυξήσεις της τάξης του 32,5% στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού. Ειδικά για τους ΟΤΑ, η ΕΥΔΑΠ παρέχει περίπου 60 εκατ. κυβικά νερού ετησίως σε περίπου 17 δήμους (από τους 67 της Αττικής) οι οποίοι στη συνέχεια το τιμολογούν για τους δημότες τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, τα δίκτυα στους συγκεκριμένους δήμους έχουν μεγάλες διαρροές, οπότε η αύξηση στην τιμολόγηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, για 17 χρόνια, τα τιμολόγια ύδατος στην Αττική έμειναν σχεδόν αμετάβλητα. «Οι προτεινόμενες αυξήσεις κινούνται στα όρια του σωρευτικού πληθωρισμού για την περίοδο 2008 – 2024 που υπολογίζεται στο 28%», τόνισε.

Η ύδρευση του Ελληνικού και άλλες μεγάλες επενδύσεις

Το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και των υπηρεσιών φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ, «απλωμένο» στη δεκαετία έως και το 2035. Σε αυτό περιλαμβάνονται τέσσερα σημαντικά έργα όπως είναι ο νέος αγωγός που, μεταξύ άλλων, θα υδροδοτήσει τη νέα πόλη που χτίζεται στο Ελληνικό, ο αγωγός αποχέτευσης που θα λύσει το πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις λυμάτων κάθε φορά που βρέχει στα νότια προάστια με επίκεντρο την περιοχή του Αλίμου, το μεγάλο έργο αναβάθμισης της Ψυτάλλειας και τέλος η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομετρητών στο σύνολο των παροχών της πόλης.

Νερό από το Γαλάτσι στο Ελληνικό

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΥΔΑΠ είναι η ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου για την υδροδότηση του παραλιακού μετώπου και της νέας πόλης στο Ελληνικό. Ο αγωγός θα πρέπει να διασχίζει τη μισή πρωτεύουσα καθώς θα ξεκινά από το Διυλιστήριο στο Γαλάτσι, θα περνά από Κυψέλη, Εξάρχεια, Παγκράτι, θα φτάνει στο Πρώτο Νεκροταφείο στην περιοχή του Μετς από όπου θα στρίβει για το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ κ. Γιώργο Καραγιάννη, το κόστος της επένδυσης εκτιμάται σε 20-22 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τον τροφοδοτικό αγωγό, αλλά και αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής.

Στη σημασία του αγωγού, πέρα από την υδροδότηση των νοτίων προαστίων, αναφέρθηκε και ο κ. Σαχίνης. Όπως επεσήμανε, η υδροδότηση του Ελληνικού θα φέρει στην ΕΥΔΑΠ 15.000 νέες παροχές. «Αυτό θα επηρεάσει το έσοδό μας βραχυπρόθεσμα. Αν βγάλουμε περισσότερα χρήματα από το επιτρεπόμενο έσοδο, τότε η ΡΑΑΕΥ την επόμενη ρυθμιστική περίοδο θα ζητήσει να χαμηλώσουμε τα τιμολόγια», σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Νέος αγωγός αποχέτευσης για τα νότια προάστια

Παράλληλα, σε φάση κατακύρωσης στον ανάδοχο βρίσκεται και η μελέτη για τον συλλεκτήριο αγωγό που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις λυμάτων στην περιοχή του Αλίμου. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ κ. Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη, η νέα υποδομή επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, θα συνδεθεί με όλες τις παροχές λυμάτων από τις παρυφές του Υμηττού έως την οδό Βουλιαγμένη, αφήνοντας τις υπόλοιπες μισές παροχές στον υφιστάμενο κεντρικό παραλιακό αγωγό, με αντλιοστάσια ίδιας δυναμικότητας ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των ομβρίων.

Υδρόμετρα και Ψυτάλλεια 3.0

Για την αντικατάσταση 1,8 εκατ. παλαιών μηχανικών υδρομετρητών με ηλεκτρονικά μοντέλα για ακριβή καταγραφή και άμεσο εντοπισμό διαρροών ή απωλειών, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επένδυση 300 εκατ. ευρώ. Τα τεύχη δημοπράτησης αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν ενώ εκτιμάται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει και ορισμένα «benefits», δίνοντας προβάδισμα σε εκείνους που έχουν παραγωγή στην Ελλάδα. Στόχος είναι, μαζί με την εγκατάσταση, το κόστος για κάθε μετρητή να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Οι υδρομετρητές αναμένεται να περιορίσουν και τις εμπορικές απώλειες (δηλαδή όταν ο μετρητής δεν δουλεύει) που σήμερα αγγίζουν το 10% και μεταφράζονται σε διαρροή εσόδων για την επιχείρηση.

Σχετικά με το έργο «Ψυτάλλεια 3.0», η μελέτη αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο η οποία θα προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους του έργου που αφορά στην παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για επαναχρησιμοποίηση σε βιομηχανικές και άλλες χρήσεις αλλά και στην παραγωγή ενέργειας και πράσινων καυσίμων μέσω της επεξεργασίας της βιολογικής ιλύος και της παραγωγής βιοαερίου.

167 έργα έως το 2035

Τα 2,5 δισ. ευρώ του δεκαετούς πλάνου της ΕΥΔΑΠ το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, αξιολογήθηκε θετικά από την ΡΑΑΕΥ και την ΕΤΕπ, επιμερίζονται σε 167 έργα. «Πρόκειται για έργα προγραμματισμένα που βρίσκονται είτε σε εξέλιξη, είτε σε διαγωνιστική διαδικασία, είτε έχουν κατακυρωθεί σε ανάδοχο ή θα κατακυρωθούν άμεσα», υπογράμμισε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο από αυτές τις επενδύσεις αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω εκσυγχρονισμού των δικτύων ώστε να μην χάνεται νερό, τα νέα υδρόμετρα και τα έργα ανάκτησης νερού στην Ψυτάλλεια ή στο Κορωπί.

Από το σύνολο των έργων, τα 729 εκατ. ευρώ αφορούν εγκαταστάσεις και δίκτυα ύδρευσης, τα 1,6 δισ. ευρώ εγκαταστάσεις και δίκτυα αποχέτευση και τα 193 εκατ. ευρώ ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση.

Έργα για το νερό που χάνεται στην πόλη

Αθροιστικά την επόμενη τετραετία η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση 570 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης ώστε να περιοριστούν οι διαρροές, αν και σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη πολλαπλάσιες είναι οι διαρροές στα τμήματα των 2.300.000 υδροδοτικών συνδέσεων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια της πόλης.

Οι διαρροές σήμερα φτάνουν το 15% και στόχος είναι το ποσοστό να πέσει στο 11%. «Θα το πετύχουμε σχετικά γρήγορα με το επενδυτικό πρόγραμμα που έχουμε σε εξέλιξη γιατί οι παρεμβάσεις είναι στοχευμένες. Θα πιάσουμε το 11% σε οχτώ έως δέκα χρόνια. Στα πέντε χρόνια όμως θα έχουμε μια σταδιακή βελτίωση. Το 15% αντιστοιχεί σε περίπου 55 εκατομμύρια κυβικά νερού ετησίως. Άρα αν πέσουμε από το 15% στο 10 %, το όφελος του 5% ισοδυναμεί με δύο εκατομμύρια κυβικά νερό, δηλαδή με νερό δύο ημερών για την πόλη, με επενδύσεις ωστόσο πολύ μεγάλες», ανέφερε. Επεσήμανε δε, ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη – έχουν πολύ ψηλό μη ανταποδοτικό νερό που φτάνει ακόμη και το 40%. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν έριχναν χρήματα στο δίκτυό τους γιατί δεν έχουν πρόβλημα με το νερό καθώς βρέχει συνέχεια».

