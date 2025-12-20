newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ – Πόσο αυξάνονται
Οικονομία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 10:45

Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ – Πόσο αυξάνονται

Στα σκαριά ο αγωγός ύδρευσης για τη νέα πόλη στο Ελληνικό, ο αγωγός αποχέτευσης που θα σώσει τα νότια προάστια από τις υπερχειλίσεις λυμάτων και η «Ψυτάλλεια 3.0»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Spotlight

Στα 430 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε ορίζοντα πενταετίας, τα πρόσθετα έσοδα της ΕΥΔΑΠ από τις επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδατος. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, η αύξηση των παγίων για τους οικιακούς καταναλωτές καθώς και της τιμής του κυβικού μέτρου για τις βιομηχανικές και επαγγελματικές παροχές, τους δήμους, το Δημόσιο και άλλους φορείς θα αποφέρουν πάνω από 85 εκατ. ευρώ ετησίως (με ΦΠΑ).

Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής

Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, η ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού προέκυψε για  να ανακτηθεί το κόστος για τις αναγκαίες επενδύσεις λόγω των γηρασμένων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της λειψυδρίας που απαιτεί τον σχεδιασμό νέων έργων.  Η ανάκτηση του κόστους βασίζεται στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου συνυπολογίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες, τις αποσβέσεις παγίων και την εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Παρά τις αυξήσεις, όπως υποστήριξε, η ΕΥΔΑΠ θα εξακολουθεί να διαθέτει το φθηνότερο τιμολόγιο νερού στην Ευρώπη.

Τι αλλάζει στα οικιακά τιμολόγια

Σύμφωνα με την εισήγηση της εισηγμένης προς την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία αναμένεται να αποφανθεί εντός δεκαημέρου,  για τους οικιακούς καταναλωτές αυξάνεται κατά ένα ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ) ανά μήνα. Με άλλα λόγια στο τρίμηνο του λογαριασμού, η αύξηση θα είναι 6 ευρώ ή 7,44 ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι 29,76 ευρώ ετησίως.

Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι χρεώσεις κατανάλωσης  νερού και αποχέτευσης για τα νοικοκυριά ενώ  για οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) η πάγια χρέωση μηδενίζεται.

Τι αλλάζει για επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Δημόσιο

Αντίθετα, για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια καθώς και για εκείνα του Δημοσίου, των δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (συνολικά αποτελούν περίπου το 1/3 των πελατών της ΕΥΔΑΠ) προτείνονται αυξήσεις της τάξης του 32,5% στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού. Ειδικά για τους ΟΤΑ, η ΕΥΔΑΠ παρέχει περίπου 60 εκατ. κυβικά νερού ετησίως σε περίπου 17 δήμους (από τους 67 της Αττικής) οι οποίοι στη συνέχεια το τιμολογούν για τους δημότες τους.  Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης,  τα δίκτυα στους συγκεκριμένους δήμους έχουν μεγάλες διαρροές, οπότε η αύξηση στην τιμολόγηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, για 17 χρόνια, τα τιμολόγια ύδατος στην Αττική έμειναν σχεδόν αμετάβλητα. «Οι προτεινόμενες αυξήσεις κινούνται  στα όρια του σωρευτικού πληθωρισμού για την περίοδο 2008 – 2024 που υπολογίζεται στο 28%», τόνισε.

Η ύδρευση του Ελληνικού και άλλες μεγάλες επενδύσεις

Το  επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και των υπηρεσιών φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ, «απλωμένο» στη δεκαετία έως και το 2035. Σε αυτό περιλαμβάνονται τέσσερα σημαντικά έργα όπως είναι ο νέος αγωγός που, μεταξύ άλλων,  θα υδροδοτήσει τη νέα πόλη που χτίζεται στο Ελληνικό, ο αγωγός αποχέτευσης που θα λύσει το πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις λυμάτων κάθε φορά που βρέχει στα νότια προάστια με επίκεντρο την περιοχή του Αλίμου, το μεγάλο έργο αναβάθμισης της Ψυτάλλειας και τέλος η  τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομετρητών στο σύνολο των παροχών της πόλης.

Νερό από το Γαλάτσι στο Ελληνικό

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΥΔΑΠ  είναι η ενίσχυση του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου  για την υδροδότηση του παραλιακού μετώπου και της   νέας πόλης στο Ελληνικό. Ο αγωγός   θα πρέπει να διασχίζει τη μισή πρωτεύουσα καθώς θα ξεκινά από το Διυλιστήριο στο Γαλάτσι, θα περνά από  Κυψέλη, Εξάρχεια, Παγκράτι, θα φτάνει στο Πρώτο Νεκροταφείο στην περιοχή του Μετς από όπου θα στρίβει για το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ κ. Γιώργο Καραγιάννη, το κόστος της επένδυσης εκτιμάται σε 20-22 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τον τροφοδοτικό αγωγό, αλλά και αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων κατά μήκος της διαδρομής.

Στη σημασία του αγωγού, πέρα από την υδροδότηση των νοτίων προαστίων, αναφέρθηκε και ο κ. Σαχίνης. Όπως επεσήμανε,  η υδροδότηση του Ελληνικού θα φέρει στην ΕΥΔΑΠ 15.000 νέες παροχές. «Αυτό θα επηρεάσει το έσοδό μας βραχυπρόθεσμα. Αν βγάλουμε περισσότερα χρήματα  από το επιτρεπόμενο έσοδο,  τότε η ΡΑΑΕΥ την επόμενη ρυθμιστική περίοδο  θα ζητήσει να χαμηλώσουμε τα τιμολόγια», σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Νέος αγωγός αποχέτευσης για τα νότια προάστια

Παράλληλα, σε φάση κατακύρωσης στον ανάδοχο βρίσκεται και η μελέτη για τον συλλεκτήριο  αγωγό που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις λυμάτων στην περιοχή του Αλίμου. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ κ. Κωνσταντίνο  Βουγιουκλάκη, η νέα υποδομή επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης,   θα συνδεθεί με όλες τις παροχές λυμάτων από  τις παρυφές του Υμηττού έως την οδό  Βουλιαγμένη, αφήνοντας τις  υπόλοιπες μισές παροχές στον υφιστάμενο κεντρικό παραλιακό αγωγό,  με αντλιοστάσια ίδιας δυναμικότητας ώστε να γίνεται   καλύτερη διαχείριση των ομβρίων.

Υδρόμετρα και Ψυτάλλεια 3.0

Για την αντικατάσταση 1,8 εκατ.  παλαιών μηχανικών υδρομετρητών με ηλεκτρονικά μοντέλα για ακριβή καταγραφή και άμεσο εντοπισμό διαρροών ή απωλειών, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επένδυση 300 εκατ. ευρώ. Τα τεύχη δημοπράτησης αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθούν ενώ εκτιμάται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει και ορισμένα «benefits», δίνοντας προβάδισμα σε εκείνους που έχουν παραγωγή στην Ελλάδα.  Στόχος είναι, μαζί με την εγκατάσταση, το κόστος για κάθε μετρητή να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Οι υδρομετρητές αναμένεται να περιορίσουν και τις εμπορικές απώλειες (δηλαδή όταν ο μετρητής δεν δουλεύει) που σήμερα αγγίζουν το 10% και μεταφράζονται σε διαρροή εσόδων για την επιχείρηση.

Σχετικά με το έργο «Ψυτάλλεια 3.0», η μελέτη αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο η οποία θα προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους του έργου που αφορά στην παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για επαναχρησιμοποίηση σε βιομηχανικές και άλλες χρήσεις αλλά και στην παραγωγή ενέργειας και πράσινων καυσίμων μέσω της επεξεργασίας της βιολογικής ιλύος και της παραγωγής βιοαερίου.

167 έργα έως το 2035

Τα  2,5 δισ. ευρώ του δεκαετούς πλάνου της ΕΥΔΑΠ το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη, αξιολογήθηκε θετικά από την ΡΑΑΕΥ και την ΕΤΕπ, επιμερίζονται σε  167 έργα.  «Πρόκειται για έργα προγραμματισμένα που βρίσκονται είτε σε εξέλιξη, είτε σε διαγωνιστική διαδικασία, είτε έχουν κατακυρωθεί σε ανάδοχο ή θα κατακυρωθούν άμεσα», υπογράμμισε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι   περίπου  ένα δισεκατομμύριο από αυτές τις επενδύσεις αφορά την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας μέσω  εκσυγχρονισμού των δικτύων ώστε να μην χάνεται νερό, τα νέα  υδρόμετρα και τα έργα ανάκτησης νερού στην Ψυτάλλεια ή στο Κορωπί.

Από το σύνολο των έργων, τα  729 εκατ. ευρώ αφορούν εγκαταστάσεις και δίκτυα ύδρευσης, τα 1,6 δισ. ευρώ εγκαταστάσεις και δίκτυα αποχέτευση και τα 193 εκατ. ευρώ ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση.

Έργα για το νερό που χάνεται στην πόλη

Αθροιστικά  την επόμενη τετραετία η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση 570 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης  σε διάφορες περιοχές της πόλης ώστε να περιοριστούν οι διαρροές, αν και σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη πολλαπλάσιες είναι οι διαρροές στα τμήματα των  2.300.000  υδροδοτικών συνδέσεων που βρίσκονται στα  πεζοδρόμια της πόλης.

Οι διαρροές σήμερα φτάνουν το 15% και στόχος είναι το ποσοστό να πέσει στο  11%. «Θα το πετύχουμε σχετικά γρήγορα με το επενδυτικό πρόγραμμα που  έχουμε σε εξέλιξη γιατί οι παρεμβάσεις είναι στοχευμένες. Θα πιάσουμε το 11% σε οχτώ έως δέκα χρόνια.  Στα πέντε χρόνια όμως θα έχουμε μια σταδιακή βελτίωση. Το 15% αντιστοιχεί σε περίπου 55  εκατομμύρια κυβικά νερού ετησίως. Άρα αν πέσουμε από το  15% στο 10 %, το όφελος του 5%  ισοδυναμεί με δύο εκατομμύρια κυβικά νερό, δηλαδή με  νερό δύο ημερών για την πόλη, με επενδύσεις ωστόσο πολύ μεγάλες», ανέφερε. Επεσήμανε δε, ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι  περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη – έχουν πολύ ψηλό μη ανταποδοτικό νερό που φτάνει ακόμη και το 40%.  Όπως είπε χαρακτηριστικά,  «δεν έριχναν χρήματα στο δίκτυό τους γιατί δεν έχουν πρόβλημα με το νερό καθώς βρέχει συνέχεια».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε από τις Αρχές της Τουρκίας να καταθέσει ως ύποπτος σε έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 20.12.25

Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές
Κόσμος 20.12.25

Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου - μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων – Κατηγορούνται για αρπαγή
Στη Θεσσαλονίκη 20.12.25

Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Καλλιθέα: Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» – Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» - Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες

Εργαζόμενες στα καταστήματα προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού

Σύνταξη
Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Αποπνικτική ατμόσφαιρα 20.12.25

Αναστάτωση στην παραλία του Βόλου όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»
Euroleague 20.12.25

Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο