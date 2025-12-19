newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Τον κύκλο των ανατιμήσεων στο νερό ανοίγει η ΕΥΔΑΠ – Η πρόταση στη ΡΑΑΕΥ
Τον κύκλο των ανατιμήσεων στο νερό ανοίγει η ΕΥΔΑΠ – Η πρόταση στη ΡΑΑΕΥ

Η βασική αλλαγή αφορά το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ με αναπροσαρμογή από το ένα ευρώ στα τρία ευρώ.

Σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της προχωρά η ΕΥΔΑΠ για τις υπηρεσίες ύδατος για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, υποβάλλοντας σχετική πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η βασική αλλαγή αφορά το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης με αναπροσαρμογή από το ένα ευρώ στα τρία ευρώ.

Σε δημόσια διαβούλευση

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρόταση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τα έτη της πενταετούς περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνιστώσες υπολογισμού που ορίζει η σχετική ΚΥΑ.

Η ΡΑΑΕΥ θα θέσει άμεσα την πρόταση σε δημόσια διαβούλευση. Διευκρινίζεται ότι η ΡΑΑΕΥ είναι αρμόδια για τον τελικό προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΕΥΔΑΠ και κατά συνέπεια για τον καθορισμό των νέων τιμολογίων της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει μετά από την με αριθμό 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1054/05.06.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

1. Υποβολή πρότασης στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο της από 18.12.2025 συνεδρίασής του, αποφάσισε την υποβολή πρότασης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδατος, τα οποία θα εγκριθούν με απόφαση πενταετούς ισχύος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12Α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), το οποίο εισήχθη με το άρθρο 11 του Ν. 5037/2023

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σχετικά με τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τα έτη της 1 ης Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει των ετήσιων συνιστωσών υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 4 και το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πρόταση πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Διευκρινίζεται ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. είναι αρμόδια για τον τελικό προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κατά συνέπεια για τον καθορισμό των νέων τιμολογίων της.

Φορολογικό πιστοποιητικό

2. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2024, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό, στις 28.11.2025, χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

3. Υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Σε συνέχεια της από 27 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) για το 2019, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπέβαλε για το 2024 τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε συνολική επιβάρυνση ύψους 1,90 εκατ. ευρώ περίπου. Αναφορικά με τις ανέλεγκτες από το Κ.Ε.ΜΕ.Φ. χρήσεις, 2020, 2021, 2022 και 2023, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε σε σχηματισμό πρόσθετης εκτιμώμενης επιβάρυνσης για φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ύψους 3,72 εκατ., €, 2,38 εκατ. €, 2,61 εκατ. € και 1,39 εκατ. € αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 2,4 εκατ. περίπου η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οι κατηγορίες 18.12.25

Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις ελεύθερους επαγγελματίες

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
Οι αξιώσεις Μερτς 19.12.25

Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή η Γερμανία

Με αφορμή το ουκρανικό και τις εμπορικές σχέσεις ο καγκελάριος Μερτς διεκδικεί την πολιτική ηγεμονία στην ΕΕ – Η Γερμανία δηλώνει και πάλι δυναμικό «παρών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
