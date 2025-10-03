Νερό για ένα χρόνο απομένει στους ταμιευτήρες της Αττικής – Τα έκτακτα μέτρα της ΕΥΔΑΠ

Αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα, τα αποθέματα νερού στην Αττική θα εξαντληθούν σε ένα έτος, προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος τόνισε ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων που εν μέρει θα λύσουν το πρόβλημα.

«Ήταν κι αυτό ένα έτος κακό για τους ταμιευτήρες της Αττικής, αλλά και συνολικά για όλη την Ελλάδα. Η στάθμη υποχωρεί ακόμα περισσότερο» δήλωσε ο Γιώργος Στεργίου στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

H ΕΥΔΑΠ, είπε, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο την αξιοποίηση γεωτρήσεων στην Αττική και γύρω από τα κανάλια που μεταφέρουν νερό από τον Εύηνο, τον Μόρνο και την Υλίκη.

Το σχέδιο αυτό «δεν είναι η λύση του προβλήματος, όμως μας δίνει μια μικρή ανάσα και επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι αποδίδει» είπε.

«Τα σημερινά αποθέματα νερού καλύπτουν την κατανάλωση για ένα έτος της Αττικής,, εφόσον δεν υπάρξει ούτε μια στάλα βροχή για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα όμως» πρόσθεσε.

Αργεί η αξιοποίηση των Κρεμαστών

Οριστική λύση θα μπορούσε να δοθεί με αξιοποίηση της λίμνης των Κρεμαστών, η οποία «θα δώσει για πολλά, πολλά χρόνια μια σταθερότητα στην υδροδότηση της Αττικής» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ. «Είναι μια λύση η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά θωρακισμένη σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και αυτή είναι και η επιδίωξή μας» είπε.

Στις αρχές Ιουνίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε εγκρίνει τη μείωση της οικολογικής παροχής του Ευήνου (της ροής που κρατά ζωντανό το ποτάμι) προκειμένου να εξασφαλιστεί η υδροδότηση την καλοκαιρινή περίοδο.

Αφαλάτωση

Στις εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται η μεταφορά νερού με τάνκερ από τις εκβολές του Αχελώου καθώς και η πιθανή ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης, με καταλληλότερη θέση στην Ιτέα.

«Η αφαλάτωση είναι ένα μέτρο το οποίο θα επιλεγεί και θα προχωρήσει μόνο εάν οι κλιματολογικές συνθήκες εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, πολύ χειρότερα απ’ ό,τι μέχρι σήμερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι άλλες επιλογές που έχουμε βάλει στο τραπέζι» διευκρίνισε ο κ. Στεργίου.

Ανέφερε ακόμα ότι το νερό από την Ψυττάλεια και τις νέες μονάδες βιολογικού καθαρισμού που κατασκευάζονται στην Ανατολική Αττική θα αξιοποιηθεί για άρδευση, ωστόσο «αυτό θέλει αρκετά χρόνια μπροστά μας».

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε ότι οι Αθηναίοι δείχνουν να ανταποκρίνονται στις εκστρατείες ενημέρωσης της εταιρείας, καθώς η κατανάλωση, η οποία είχε αυξηθεί πέρυσι σε ετήσια βάση κατά 6%, παρουσιάζει φέτος μείωση 1%.

Όσον αφορά την τιμή του νερού, τέλος, ο κ. Στεργίου δήλωσε: «Εμείς θέλουμε να παραμείνει η τιμή πάρα πολύ χαμηλή, αλλά δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε και το μέλλον της υδροδότησης στην Αττική. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στη Ρυθμιστική Αρχή πως πιστεύουμε ότι πρέπει να εξορθολογιστεί η τιμολογιακή πολιτική».