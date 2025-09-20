newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λειψυδρία: Σχέδιο για να μην διψάσει η Αττική – Ξεκινούν γεωτρήσεις στον Μόρνο
Ελλάδα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:06

Λειψυδρία: Σχέδιο για να μην διψάσει η Αττική – Ξεκινούν γεωτρήσεις στον Μόρνο

Η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό, τονίζει η ΕΥΔΑΠ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Η λειψυδρία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Οι ειδικοί για την υδροδότηση της Αττικής σημαίνουν «κόκκινο» συναγερμό, καθώς ο ταμιευτήρας του Μόρνου, ο βασικότερος τροφοδότης του λεκανοπεδίου, βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης της πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην ενεργοποίηση των γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά σε όλο το κανάλι.

Δεν βρίσκεται σε λειψυδρία η Αττική

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, τονίζει ότι η Αττική δεν βρίσκεται σε λειψυδρία και η αδιάλειπτη παροχή νερού σε 4,5 εκατομμύρια κατοίκους δεν τέθηκε εν αμφιβόλω ούτε για ένα λεπτό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η λύση που προκρίνεται είναι η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Πλάνα από drone δείχνουν την υποχώρηση των υδάτων στον Μόρνο

Το σχέδιο για την Αττική

Με το συγκεκριμένο έργο, λέει, η Αττική θα συνεχίσει να έχει ποιοτικό νερό σε προσιτές τιμές για αρκετές δεκαετίες, ακόμα και εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιματολογικά σενάρια.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη προχωρήσει σε ενεργοποίηση γεωτρήσεων στην Πάρνηθα και κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, ενισχύοντας προσωρινά το δίκτυο. Παράλληλα, υλοποιείται μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, για τον περιορισμό των διαρροών.

Ο βασικός σχεδιασμός αφορά τη μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου προς το φράγμα του Ευήνου

«Η παρατεταμένη άνυδρη περίοδος που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια οδηγεί σε συνεχή υποχώρηση της στάθμης του νερού στους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν» τόνισε ο κ. Στεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Το νερό που καταναλώνεται δεν αναπληρώνεται από χιόνια και βροχές οπότε τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 63%», πρόσθεσε.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο βασικός σχεδιασμός αφορά τη μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου προς το φράγμα του Ευήνου. Το έργο αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει επάρκεια ποιοτικού νερού για τις επόμενες δεκαετίες, ακόμη και υπό τα δυσμενέστερα κλιματικά σενάρια.

Παράλληλα, είπε ότι εξετάζεται η συμπληρωματική χρήση εργοστασίων αφαλάτωσης, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε απεριόριστους υδάτινους πόρους, αν και παραμένουν ενεργοβόρα και ακριβή λύση.

Στην ερώτηση αν θα ληφθούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού ή ακόμη και της αύξησης της τιμής του ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ σημείωσε ότι ο «εξορθολογισμός στην κατανάλωση του πόσιμου νερού μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει ήδη δρομολογήσει η ΕΥΔΑΠ όπως για παράδειγμα η χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
Ελλάδα 20.09.25

O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό

Παρότι δεν υπάρχει πιο γλυκό θαλάσσιο θηλαστικό από τις φώκιες και ο κόσμος θέλει να το πλησιάσει, η ΜOm εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας συμβουλές ώστε η νεαρή φώκια να παραμείνει ασφαλής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο
Ελλάδα 19.09.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Ο εφοριακός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του μετά από καταγγελία πολίτη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
«Προπαγανδιστική κατασκευή» 19.09.25

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο