newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λειψυδρία: Βίντεο drone αποτυπώνει τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στον Μόρνο
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

Λειψυδρία: Βίντεο drone αποτυπώνει τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στον Μόρνο

Νέο ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία - Πρωτοφανής υποχώρηση των υδάτων στη λίμνη του Μόρνου, καθηλωτικά πλάνα από drone

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Η λειψυδρία αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, με το φαινόμενο να πλήττει την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τα αστικά κέντρα και τη δημόσια υγεία.

Οι ειδικοί για την υδροδότηση της Αττικής σημαίνουν «κόκκινο» συναγερμό, καθώς ο ταμιευτήρας του Μόρνου, ο βασικότερος τροφοδότης του λεκανοπεδίου, βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ που έχει στη διάθεσή του το Orange Press Agency, τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024. Τη ζοφερή αυτή κατάσταση αποτυπώνουν και τα εναέρια πλάνα του drone του Orange που δείχνουν το νερό να έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σημεία πέριξ της λίμνης.

Το οδοιπορικό ξεκινά από την είσοδο στο Λιδωρίκι και συνεχίζει σε Πεντάπολη, Δωρικό, Κόκκινο. Ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας είναι ο τελευταίος σταθμός, το Κάλλιο. Πρόκειται για το χωριό που «θυσιάστηκε» και καλύφθηκε, εν τέλει, ολοκληρωτικά από το νερό, για να δημιουργηθεί το 1980 η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Τμήματα αυτού του οικισμού, σε παλαιότερες ξηρές περιόδους, έβγαιναν στην επιφάνεια. Σήμερα, ωστόσο, προκαλούν δέος οι εικόνες από την υποχώρηση του νερού, καθώς φαίνονται μεγάλα κομμάτια του παλαιού οικισμού.

«Η χειρότερη κατάσταση της τελευταίας δεκαετίας»

Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι αριθμοί για την έκταση και την ποσότητα νερού του Μόρνου και γιατί φτάσαμε εδώ; Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι η χειρότερη τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η έλλειψη βροχοπτώσεων και κυρίως οι πολύ μειωμένες χιονοπτώσεις. Είχαμε δύο χειμώνες στη σειρά που τα χιόνια ήταν πολύ περιορισμένα, ενώ και οι βροχές ήταν σχετικά περιορισμένες. Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι καταναλώσεις νερού παραμένουν περίπου ίδιες» αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο συναγερμού», συνεχίζει ο κ. Λαγουβάρδος, δίνοντας το ιστορικό πλαίσιο. «Δεν είμαστε ακόμα στα σημεία που είχαμε φτάσει αρχές της δεκαετίας του 1990 – το 1993 ήταν η χειρότερη χρονιά στον όγκο του νερού. Ελπίζουμε να έχουμε βροχές και χιόνια στη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα» προσθέτει.

Ο ίδιος τονίζει πως το σημαντικότερο πρόβλημα μακροπρόθεσμα είναι η υποχώρηση του χιονιού. «Τα τελευταία 10 χρόνια διαπιστώνουμε μια σημαντική μείωση της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το χιόνι».

Να ληφθούν μέτρα; Το Παρατηρητήριο Μόρνου θα δώσει την απάντηση

Για την τεκμηρίωση της κατάστασης ο κ. Λαγουβάρδος, παραθέτει συγκεκριμένους αριθμούς: «Η έκταση της λίμνης σήμερα είναι λίγο λιγότερο από 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν η κανονική της έκταση είναι 14 τ.χλμ. Πέρυσι ήταν πάνω από 11,5 τ.χλμ.».

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να παρέχει δημόσια δεδομένα για τον Μόρνο. «Δημιουργήσαμε το “Παρατηρητήριο Μόρνου” στο meteo.gr για να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες και να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Στόχος είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση για να δούμε αν θα παρθούν μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης του νερού», καταλήγει ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Τα «σκληρά» στοιχεία της ΕΥΔΑΠ για τον Ταμιευτήρα Μόρνου (2010-2025)

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ* επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 15ετίας. Τα αποθέματα νερού στις 12 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ήταν (σε εκατ. κυβικά μέτρα):

  • 2010: 575,0
  • 2011: 537,6
  • 2012: 522,1
  • 2013: 622,1
  • 2014: 549,6
  • 2015: 619,0
  • 2016: 590,0
  • 2017: 496,6
  • 2018: 643,6 (Μέγιστο 15ετίας)
  • 2019: 567,6
  • 2020: 445,8
  • 2021: 522,4
  • 2022: 599,3
  • 2023: 526,9
  • 2024: 327,4
  • 2025: 192,8 (Ελάχιστο 15ετίας)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα
Ελλάδα 15.09.25

Δεσμεύονται Φεράρι, Πόρσε και ακίνητη περιουσία της Σεμερτζίδου της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
Ίδρυμα Hind Rajab 15.09.25

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα - Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 15.09.25

Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα στο Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο -Πρώτος, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Αρμάντι Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο