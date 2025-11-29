Λειψυδρία: 10+1 τρόποι να μην σπαταλάμε το νερό – Οδηγίες από την ΕΥΔΑΠ

Συμβουλές για το πώς δεν θα σπαταλάμε το νερό δίνει η ΕΥΔΑΠ, μετά την κήρυξη της Αττικής, της Λέρου και της Πάτμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν προβλέπει περιορισμούς για τους καταναλωτές. Όμως, ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε τις πρώτες συστάσεις προς τους πολίτες, για συνειδητή και υπεύθυνη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Από την πλευρά της η ΕΥΔΑΠ τονίζει ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι είναι καιρός να αλλάξουμε όλοι συνήθειες σε ό,τι αφορά στη χρήση του νερού. «Μια μικρή κίνηση μπορεί να φέρει τη μεγάλη αλλαγή», επισημαίνει και υπογραμμίζει ότι τα αποθέματα νερού στην Αττική περιορίζονται σημαντικά, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση.

«Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά, για να διασφαλίσουμε, όλοι μαζί, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και να προλάβουμε τις επιπτώσεις μιας πιθανής λειψυδρίας», τονίζει η ΕΥΔΑΠ.

Για αυτό τον λόγο, παρουσιάζει 10+1 τρόπους να μην σπαταλάμε το νερό:

– Όταν λούζεσαι, βουρτσίζεις τα δόντια σου, ξυρίζεσαι ή πλένεις τα πιάτα, μην αφήνεις τη βρύση να τρέχει.

– Προτίμησε το γρήγορο ντους, αντί για το μπάνιο σε μπανιέρα.

– Χρησιμοποίησε το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο ρούχων μόνο όταν γεμίσουν πλήρως.

– Για να απολαύσεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, χρησιμοποίησε μια λεκάνη νερό, αντί να τα ξεπλύνεις κάτω από μια ανοιχτή βρύση.

– Μην αφήνεις πολύ νερό να χάνεται μέχρι να βρεις την ιδανική θερμοκρασία που σου ταιριάζει.

– Προτίμησε ηλεκτρικές συσκευές με τη μικρότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας, και ενεργοποίησε τα οικονομικά προγράμματα.

– Απόφυγε να χρησιμοποιείς το λάστιχο για το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

– Για το πότισμα του κήπου, προτίμησε να χρησιμοποιείς ποτιστήρι ή να εγκαταστήσεις αυτόματο πότισμα.

– Πότισε τον κήπο και τις γλάστρες αργά το βράδυ, που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, για να μειώσεις την απώλεια νερού από την εξάτμιση.

– Κλείσε τον γενικό διακόπτη νερού όταν λείπεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

– Έλεγξε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τυχόν διαρροές και επιδιόρθωσε άμεσα βρύσες και καζανάκια που στάζουν.