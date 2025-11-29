newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
29 Νοεμβρίου 2025 | 11:42

Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Για το μεγάλο πρόβλημα με τη λειψυδρία που έχει φέρει την Αττική σε οριακό σημείο, μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας υπογραμμίζοντας ότι για λύσεις όπως η αφαλάτωση, απαιτείται συνολικός σχεδιασμός και συντονισμένη αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων.

«Υπάρχουν περιοχές γύρω από την Αττική αλλά και σε νησιά, όπου δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας»

«Η ανησυχία υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, ήδη όμως δεν φανταζόμασταν ότι τα δύο τελευταία χρόνια θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις. Έτσι λοιπόν, τώρα μετ’ επιτάσεως μπαίνει αυτό το θέμα, το αίτημα, το πρόβλημα και ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό – αυτός που έγινε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση – έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια», τόνισε ο ίδιος στο ΕΡΤnews σχολιάζοντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Αττική και άλλες περιοχές.

Σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από το κράτος εξήγησε: «Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της εξειδικευμένα προβλήματα, στα νησιά είναι κυρίαρχο το πρόβλημα αυτό. Εκεί θα πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί πια από τους υπόγειους υδροφορείς να αντλούμε ποσότητες έτσι ώστε να γεμίζουμε πισίνες, ειδικά σε ορισμένα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα».

Λειψυδρία: Υπόγεια ύδατα, αφαλάτωση και φράγματα

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι το πρόβλημα συντίθεται από διαφορετικές συνιστώσες. «Έτσι λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα σε οριζόντιο επίπεδο αλλά και σε κατακόρυφο επίπεδο, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε» συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες ακόμα να αξιοποιήσουμε υπόγεια νερά, αλλά όμως αυτό δεν θα πρέπει να γίνει μέσα από μία διαδικασία πρωτοβουλίας ιδιοκτητών μονάχα, οι οποίοι θα κάνουν γεωτρήσεις και οι οποίοι κατά το δοκούν θα διαθέτουν το νερό, θα πρέπει να γίνει συντονισμένα».

Όπως διευκρίνισε ο κ. Λέκκας, υπάρχουν περιοχές γύρω από την Αττική, υπάρχουν περιοχές σε νησιά που δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. «Εκεί θα πρέπει κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στις αφαλατώσεις, πριν περάσουμε σε φράγματα. (…) Φράγματα έχουν γίνει και λίμνες έχουν γίνει, ταμιευτήρες έχουν γίνει, σε πολλά νησιά αυτοί ταμιευτήρες δεν λειτουργούν πια, γιατί δεν υπάρχει νερό».

Όλη η προσπάθεια, τόνισε, πρέπει να προσανατολιστεί και «στους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι μπορούν να εμπλουτιστούν με όλα αυτά τα τεχνικά έργα, ειδικά ύστερα από μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερά από αυτούς. Θα πρέπει να σημειώσω ότι οι υπόγειοι υδροφορείς είναι οι πιο μεγάλοι ταμιευτήρες που υπάρχουν».

Όσον αφορά την αφαλάτωση, υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί εύκολη λύση. «Από την αφαλάτωση προκύπτουν τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει να κάνουμε χρήση και επέκταση της αφαλάτωσης στα νησιά με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι μόνο η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που εντάξει, είναι υπολογίσιμη, όχι μεγάλη αλλά υπολογίσιμη» δήλωσε.

Εκείνο που σαφώς τίθεται ως σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, είναι η κατανάλωση ενέργειας για την αφαλάτωση. «Η κατανάλωση ενέργειας σημαίνει παραγωγή αντίστοιχα ενέργειας. Για την παραγωγή ενέργειας έχουμε τεράστιες επιπτώσεις όταν δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές το περιβάλλον. Έχουμε, δηλαδή, με τη χρήση της αφαλάτωσης και επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν χρησιμοποιούμε ενέργεια η οποία προέρχεται από ορυκτά καύσιμα».

«Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενισχύουν και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική κρίση. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με ένα συντεταγμένο τρόπο. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν με έναν συντεταγμένο τρόπο όταν η κάθε περιοχή, το κάθε νησί θα έχει το δικό του σχέδιο. Θα υπάρξει ένα σχέδιο ειδικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα επιφανειακά νερά, τα υπόγεια νερά, κυρίως γιατί εκεί είναι οι μεγάλες ποσότητες και βέβαια και την αφαλάτωση» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ανέφερε καταληκτικά, ότι «είμαστε σε πολύ θετικό σημείο αν συνεχιστούν οι βροχές, με αυτό τον ρυθμό βλέπουμε και στο Αιγαίο αρκετές βροχοπτώσεις. Είμαστε σε πολύ θετικό σημείο αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να χαλαρώνουμε».

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Economy
Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

inWellness
inTown
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Αττική: Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
Καιρός 29.11.25

Πτώσεις δέντρων από την ισχυρή καταιγίδα τα μεσάνυχτα - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα προκάλεσε η ξαφνική σύντομη καταιγίδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Αττική, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους δυνατούς ανέμους - Ανατολικότερα κινείται η Adel

Σύνταξη
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 29.11.25

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πώς θα κινηθεί ανά περιοχή η κακοκαιρία Adel

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29.11.25

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Σύνταξη
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League
Πόλο γυναικών 29.11.25

Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα του Σαββάτου (29/11, 18:30) στο Παπαστράτειο την ουγγρική Ντουναϊσβάρος για την 3η αγωνιστική του Champions League πόλο γυναικών, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

