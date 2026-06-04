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ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 21:49

ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά». Και ζητά να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους.

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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σε εμπιστευτική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης για την επαλήθευση του πυρηνικού υλικού στο Ιράν αποτελεί «θέμα ανησυχίας για την εξάπλωση» των πυρηνικών όπλων. Και καλεί το Ιράν να «συνεργαστεί εποικοδομητικά».

Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι το πιο κρίσιμο για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο ΔΟΑΕ δεν έχει πλέον πρόσβαση σε ορισμένες σημαντικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τον Ιούνιο του 2025. Τότε ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τον λεγόμενο «πόλεμο των 12 ημερών». Στη διάρκειά του, επλήγησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν και κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Έλεγχος στο Μπουσέρ

Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να μπορεί να έχει πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Στην έκθεσή του, ο Οργανισμός αναφέρει ότι διεξήγαγε μια επιθεώρηση αυτή την εβδομάδα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά όχι σε άλλες εγκαταστάσεις. Αυτός ο πυρηνικός σταθμός κατασκευάστηκε και λειτουργεί με τη βοήθεια της Ρωσίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το Μπουσέρ ήταν επίσης μεταξύ των στόχων ΗΠΑ-Ισραήλ στον πόλεμο.

«Παρότι ο ΔΟΑΕ παραδέχτηκε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και θέσεων δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, έχει καθοριστική σημασία ο οργανισμός να μπορεί να διεξάγει γρήγορα τις δραστηριότητές του», αναφέρει η έκθεση για το Ιράν.

«Η απουσία πρόσβασης εδώ και κοντά έναν χρόνο προκειμένου να ελεγχθεί το ουράνιο που είχε δηλωθεί προηγούμενα -κάτι που είναι πολύ όψιμο σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές- είναι ένα θέμα ανησυχίας όσον αφορά την εξάπλωση» των πυρηνικών όπλων, πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι καλεί το Ιράν να «συνεργαστεί εποικοδομητικά για να διευκολύνει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων», προστίθεται.

Η έκθεση αναμένεται να εξεταστεί κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών του ΔΟΑΕ την προσεχή εβδομάδα στην Αυστρία, όπου έχει την έδρα του ο οργανισμός.

Πού είναι το ουράνιο;

Πριν από τα αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο του 2025, ο ΔΟΑΕ είχε υπολογίσει ότι το Ιράν διέθετε περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%. Το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας είναι 90%.

Από τον Ιούνιο του 2025, η τύχη των αποθεμάτων αυτών παραμένει αβέβαιη. Η Τεχεράνη αρνείται την πρόσβαση στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Ιράν ότι θέλει να εξοπλιστεί με πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν και το επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ για να αιτιολογήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν. Τόσο τον Ιούνιο του 2025 όσο και τώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει στο γεγονός ότι το Ιράν πρέπει να δεχτεί ότι δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο και ότι το ουράνιο πρέπει να καταστραφεί.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι φιλοδοξεί να φτιάξει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, διεκδικεί το δικαίωμα στην τεχνολογία αυτή για πολιτικούς σκοπούς.

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
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