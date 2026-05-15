Γιορτή σήμερα 15 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αχιλλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Δείτε παρακάτω ποιοι έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Αχίλλιος

Αχιλλέας

Αχίλλειος

Παχώμιος

Παχούμιος

Πάχος

Καλή

Κάλη

* Κάποια από τα παραπάνω ονόματα μπορεί να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά.

Άγιοι της ημέρας

Όσιος Αχίλλιος

Ο Όσιος Αχίλλιος ξεχώρισε για την αφοσίωση και την πνευματική του ζωή. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου και αποτελεί παράδειγμα ταπεινότητας και πίστης.

Όσιος Παχώμιος ο Μέγας

Ο Όσιος Παχώμιος αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση και την πνευματική καθοδήγηση των πιστών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της μοναστικής ζωής και της Εκκλησίας.

Οσία Καλή

Η Οσία Καλή υπήρξε υπόδειγμα αφοσίωσης στον Θεό και αγάπης προς τους συνανθρώπους, και η μνήμη της τιμάται στις 15 Μαΐου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa