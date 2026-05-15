Γιορτή σήμερα 15 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 15 Μαΐου: Δείτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο και ποιοι Άγιοι τιμώνται.
- Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
- Ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος πέθανε στα 34 του χρόνια
- Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
- «Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αχιλλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Δείτε παρακάτω ποιοι έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Αχίλλιος
- Αχιλλέας
- Αχίλλειος
- Παχώμιος
- Παχούμιος
- Πάχος
- Καλή
- Κάλη
* Κάποια από τα παραπάνω ονόματα μπορεί να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά.
Άγιοι της ημέρας
Όσιος Αχίλλιος
Ο Όσιος Αχίλλιος ξεχώρισε για την αφοσίωση και την πνευματική του ζωή. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου και αποτελεί παράδειγμα ταπεινότητας και πίστης.
Όσιος Παχώμιος ο Μέγας
Ο Όσιος Παχώμιος αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση και την πνευματική καθοδήγηση των πιστών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της μοναστικής ζωής και της Εκκλησίας.
Οσία Καλή
Η Οσία Καλή υπήρξε υπόδειγμα αφοσίωσης στον Θεό και αγάπης προς τους συνανθρώπους, και η μνήμη της τιμάται στις 15 Μαΐου.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 15.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 15 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ζάκυνθος: 66χρονη τουρίστρια βρέθηκε νεκρή στην πισίνα της βίλας που έκανε διακοπές
- Το colpo grosso των Ιταλών για να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο τένις (pics)
- Ρέθυμνο: Με 154 Γαλάζιες Σημαίες η Κρήτη έχει πρωτιά σε βραβευμένες ακτές 2026 – Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα
- Ασιάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλου και γίνεται viral
- Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
- Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις